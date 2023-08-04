Вночі 4 серпня лунали вибухи у Новоросійську. Міноборони рф повідомило, що була атакована військово-морська база двома надводними безпілотниками, передає НСН.

Там заявили, що Збройні сили України нібито двома морськими безекіпажними катерами здійснили спробу атаки військово-морської бази. В Україні влада та військове командування цей інцидент не коментували.

«Під час відбиття атаки безекіпажні катери було візуально виявлено та знищено вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази», заявили у відомстві.

Вибухи у Новоросійську. Що відомо

За даними російських Telegram-каналів, вибухи на воді та стрілянина лунали в Мисхако в Новоросійську.

“Очевидці повідомляють про вибухи на воді та стрілянину в Новоросійську в районі Мисхако”, йдеться у повідомленні.

РосЗМІ повідомляють, що у Новоросійську відбулось дві серії вибухів. Перші пролунали біля 1-ої години ночі, а інші через кілька годин.

Вибухи відбулись в районі Південної Озеріївки, де знаходиться морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.

За деякою інформацією, було поцілено у так званий “нафтовий маяк”. Це дистанційна система прийому нафти в морі, розташований за кілька кілометрів від берега.

Місцеві жителі зняли те, що відбувається на фото та відео.

Більше про базу росіян

Новоросійськ — найбільший торговий порт Півдня росії, розташований у Краснодарському краї. У місті розташована вйськово-морська база Чорноморського флоту рф та найбільший порт росі та Чорного моря, що має у своєму складі пасажирський, вантажний порти та нафтоналивну гавань.

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