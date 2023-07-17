Кримський міст 17 липня трохи втомився? Що там відбувається (фото, відео)

Кримський міст 17 липня – головна тема новин у всіх російських Телеграм-каналах. Повідомлялося про пошкодження прольотів мосту і навіть опор. Хоча офіційно росія це заперечує. За даними ворожого мінтрансу, пошкоджено лише дорожнє полотно. Автомобільний рух Кримським мостом зупинено. А от українські військові кажуть про ворожу провокацію. НСН розповість, що відбувається на Кримському мосту. Матеріал доповнюється.

Уночі 17 липня у російських соцмережах піднялася паніка через повідомлення з району Кримського мосту. Місцеві мешканці почули вибухи, а згодом “влада” повідомила, що сталося якесь “ЧП”.

Відомо, зокрема, що щось сталося поблизу 145 опори Кримського мосту зі сторони Краснодарського краю Росії. Окупанти пересування мостом закрили та начебто намагаються “відновити ситуацію”.

О пів на 5 ранку у російських телеграм-каналах почали з’являтися панічні повідомлення, що на Кримському мосту сталася “надзвичайна подія”.

Це публічно підтвердив і так званий “керівник” Криму колаборант Аксьонов. На мосту, мовляв, зупинено рух, бо щось сталося поблизу 145 опори.

Мешканці Керчі при цьому у мережі написали, як зауважили у російській службі BBC News, що чули два вибухи – о 03:04 та 03:20 за місцевим часом. Водіїв на мосту розвернули та відправили на “безпечну відстань”. Адже, ймовірно, пошкоджений щонайменше один проліт, а швидше за все навіть два.

Ось таке фото публікує міський голова Маріуполя Андрющенко.

У районі мосту, як повідомив паблік monitor, було оголошено повітряну тривогу. Також відомо про загиблих у легковому автомобілі на мосту. Це подружня пара, яка їхала до Криму з Бєлгородської області. Єдиний, хто вижив у машині, – 14-річна донька загиблих.

Перші хвилини після надзвичайної події: відео

Тим часом Аксьонов вже навіть попросив людей “утриматися від поїздок через Кримський міст і задля безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через “нові регіони”. За його словами, рух залізничною гілкою мосту буде відновлено о 09:00. А щодо роботи переправи інформацію нададуть пізніше.

Вранці сотні машин стоять у черзі на виїзд із Криму, ДАІ розвертають їх, відправляючи на пороми (які теж не ходять) чи додому (який у багатьох – не в Криму).

Кримський міст 17 липня: що кажуть українські військові

Інформація про вибухи на Кримському мості могла бути провокацією окупантів, – заявляють в ОК «Південь»

«Характерним є те, що за такого зосередження корабельного угруповання в даному районі та загальної напруги на тлі питання пролонгації «зернової угоди», створення подібних провокацій, про які дуже голосно відразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом вирішення питань країни-агресора», – сказала спікер ОК ‘Південь’ Наталя Гуменюк

А представник ГУР Андрій Юсов прокоментував подію так:

“Можна тільки процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що “Кримський міст – конструкція там зайва”, – заявив Юсов.

Тим часом у мережі з’явилося відео із руйнуваннями Кримського мосту.

Ще новини України: Вночі і вранці у Севастополі бавовна: окупанти кажуть про масштабну атаку безпілотників