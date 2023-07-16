Вночі і вранці у Севастополі бавовна: окупанти кажуть про масштабну атаку безпілотників

Вночі і вранці 16 липня у Севастополі бавовна. Місцеві мешканці бідкаються через потужні вибухи, а окупаційна «влада» заявляє про масштабну атаку безпілотників, передає з посиланням на канал 24 НСН.

Ніч 16 липня видалась неспокійною для жителів тимчасово окупованого Севастополя. У місті чули гучні вибухи. А на зміну гарячій ночі прийшов тривожний ранок.

Вночі у Севастополі бавовна не давала спати

Так, вночі було чути два сильні вибухи з боку Севастопольської бухти.

Так званий “губернатор” Развожаєв заявив, що сили ППО та флот нібито відбивали “атаку ворожих БПЛА” на Севастополь над морем у районі мису Херсонес, Севастопольської бухти та Балаклави. Усі служби міста перебували у режимі підвищеної готовності.

Згодом росЗМІ повідомили, що над морем буцімто збили 1 БПЛА та 5 “придушили” РЕБ. Також нібито було знищено 2 надводні безпілотники на зовнішньому рейді.

Атака була масованою та тривалою. З усіх цілей наші військові відпрацювали над морем, і на підході до бухт. Наголошую: жодні об’єкти ні в місті, ні в акваторії – не постраждали. Наші військові впевнено та спокійно відбили атаку ворожих безпілотників на Севастополь, – сказав Развожаєв

За словами жителів міста, вибухи пролунали настільки потужні, що труснуло будинки та ледь не вибило вікна.

Ранок у Севастополі теж неспокійний

Місцеві жителі також повідомили, що вибухи ще було чутно зранку 16 липня. Так, у Севастополі було гучно на площі Повсталих та в районі Стрілецької бухти.

Наразі місцева “влада” тимчасово припинила рух катерів і поромів у Севастопольській бухті. А на кінцевих пунктах зупинки – площа Захарова та площа Нахімова буде організовано роботу автобусів.

Пропагандисти вже заявили, що на ранок Севастополь “атакували” безпілотники. Тому вибухи тривають.

Водночас губернатор запевнив, що нині у місті нібито “все спокійно”.

Близько 8 ранку окупанти знову побідкались на нові вибухи у Криму. Вони заявили, що безпілотники нібито “атакують” мис Херсонес, мис Манагарі, Балаклаву та Севастопольську бухту.

Губернатор Развожаєв говорить вже про 9 знищених безпілотників. Однак, попередньо, є пропущені.

Звуки вибухів у Севастополі

Ось такі звуки вибухів у Севастополі чули сьогодні.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ заявляли, що «курортний сезон» у Криму цього року буде гарячим. І вони були праві. Ось тільки декілька останніх прикладів.

У тимчасово окупованому Криму вночі на 10 липня було дуже гучно. Мешканці Джанкоя побідкалися на сильні вибухи.

Згодом пропагандистські телеграм-канали повідомили, що у Криму збили ще два безпілотники. Дрони долетіли до окупантів близько 23 години 9 липня. Їх збили над Кіровським район, то ж вранці служби шукали уламки.

4 липня у Севастополі потужний вибух пролунав. Він був такої сили, що люди неабияк налякалися.

Також вранці 27 червня у тимчасово окупованому Криму було неспокійно. У Кіровському районі хтось підірвав залізничне полотно.

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