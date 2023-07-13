Нічна повітряна атака 13 липня була незвичайною, є руйнування і постраждалі – що відомо (фото)

Ворогом вчергове була здійснена нічна повітряна атака 13 липня. За словами військових, вона була незвичайною. Є руйнування і постраждалі. НСН розповість все, що відомо про атаку 13 липня, її наслідки, кількість випущених і знищених ворожих об’єктів. Матеріал доповнюється.

Що кажуть Повітряні сили

У ніч на 13 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Про це йдеться у ранковому зведенні Повітряних сил.

Також противник застосував дві крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря та одну балістичну – «Іскандер-М» (Джанкой, Крим).

В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети «Калібр». Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК «Іскандер-М» інформація уточнюється.

До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

Це була незвичайна атака – Гуменюк

Під час нічної атаки 13 липня російський ворог застосовував тактику розосередження зусиль Сил оборони і сил ППО. Однак наша протиповітряна оборона відпрацювала потужно. Ворог постійно вишукує тактику, як обійти українську ППО і завдати максимального ураження.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк

Чим ця комбінована нічна атака відрізняється від попередніх

Як розповіла Гуменюк, росіяни застосовували тактику розосередження зусиль Сил оборони і сил ППО. Запуски “Шахедів” відбувались як з класичного напрямку зі східного узбережжя Азовського моря, так і з аеродрому у Курській області.

Серед хвиль пусків дронів також були пуски ракет з акваторії Чорного моря. Однак наша ППО відпрацювала потужно.

За словами Гуменюк, ворог постійно вишукує тактику, як обійти ППО і завдати максимального ураження. Дрони міняли траєкторію польоту, застосування їх з різних напрямків теж розосереджувало зусилля ППО. Ракети “Калібр” були запущені по конкретних цілях, але ППО спрацювала.

Ворог перевіряє безпечність для проходження своєї зброї. Ми бачили активність МІГів. Також ми говорили, що було помітно нарощування і присутність ракетоносіїв. Це говорить про те, що може бути застосована зброя з моря, – додала Гуменюк

Нічна повітряна атака 13 липня – ситуація в регіонах

Київщина

Третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси «Shahed». Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобам ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей, – повідомили в КМВА

На жаль, у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовані випадки падіння уламків. Попередньо, є пошкодження житлових будинків. Двоє травмованих в Дарницькому районі: дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення), вони госпіталізовані до лікарні. В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину.

Інформація по Києву від ДСНС

Сьогодні вночі, 13 липня, ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків зафіксовано у 4 районах столиці.

За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за даною адресою було врятовано та виведено на безпечну відстань 1 особу.

За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без послідуючого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено 2-х потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу.

Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували.

Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

На місця подій було залучено 95 рятувальників та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Атака на Київ дронами 13 липня: фото

Хмельниччина

Росія в ніч проти 13 липня з акваторії Чорного моря завдала ударів по Хмельниччині крилатими ракетами “Калібр”. Близько 1 години ночі в передмісті Хмельницького пролунали потужні вибухи.

В області було чути звуки вибухів. Прохання до усіх залишатися в укриттях”, – повідомили у Хмельницькій ОВА

Згодом після вибухів у Хмельницькому моніторингові телеграм-канали повідомили, що ракети, які летіли на Захід України, вже нікуди не летять.

Кіровоградщина

Після другої години ночі повідомилося про вибухи у Кропивницькому. Тут збивали дрони.

Дніпропетровщина

Пізно увечері над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник, повідомив вранці 13 липня начальник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Пізно ввечері в небі над областю наші оборонці збили безпілотник агресора. Захисники, дякую за цілодобову варту та відмінну роботу, – написав Лисак

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