Нічна повітряна атака на Україну 2 липня: все, що відомо

Армією рф була здійснена нічна повітряна атака на Україну 2 липня. НСН розповість все, що відомо про це станом на даний момент.

Росія атакувала Україну цієї ночі дронами та ракетами.

У ніч проти неділі, 2 липня у 11 областях України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти запустили дрони-камікадзе Shahed та крилаті ракети.

Загарбники РФ запустили по Україні вісім іранських ударних дронві типу “Shahed” та три крилаті ракети “Калібр”.

За інформацією Повітряних сил, пуски “шахедів” здійснювались з південно-східного напрямку, “Калібрів” – з Чорного моря. Усі повітряні цілі було знищено.

Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань “Південь”, “Схід” та “Центр”.

Українській ППО вдалося знищити усі повітряні цілі.

Нічна повітряна атака на Україну 2 липня: ситуація в регіонах

Київщина

У столиці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Київ зазнав атаки дронами вперше за останні 12 днів. ППО збила всі ворожі БпЛА навколо Києва.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів у Київській області пошкоджено три приватні будинки. Зокрема, в одному з будинків сталося загоряння. Пошкоджено перекриття та стіни будівлі. Пожежу оперативно ліквідували. В інших двох будинках – незначні пошкодження покрівлі, фасаду, вікон. Постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Одеська і Миколаївська області

У ніч на 2 липня ворог атакував з Чорного моря Одеську та Миколаївську області трьома ракетами «Калібр» і двома дронами. Про це повідомили у ОК «Південь». Сили протиповітряної оборони знищили всі ракети і БПЛА над морем, і попадань не допущено.

Близько опівночі над Миколаївщиною влучно відпрацьовано по 2 ударних дронах типу “Shahed-136”. Ближче до світанку зафіксовано активність і тактичної, і стратегічної ворожої авіації. Ракетну атаку ворог спрямував по Одещині і Миколаївщині. 3️ «Калібри» сили протиповітряної оборони знищили над морем. Влучань не допущено, – йдеться у повідомленні

Зазначається також, що у Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв до 3️ – на бойове чергування до 2 підводних додатково виведено 1 надводний. Сумарний залп «Калібрів» зріс до 1️6.

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