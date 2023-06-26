Нічна повітряна атака на Україну 26 червня: все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена нічна повітряна атака на Україну 26 червня. НСН розповість все, що відомо про наслідки на даний момент. Матеріал доповнюється.

Знищено 13 ворожих цілей

Уночі 26 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Здійснено пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 7 ударних БпЛА типу «шахед».

Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

Нічна повітряна атака на Україну 26 червня: ситуація в регіонах

Ворог атакував Одеську область “Калібрами” і дронами-камікадзе. Незважаючи на сильний шторм і грозу, силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 2 “Калібри”, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк у понеділок зранку.

Ворог атакував Одеську область і ракетами типу “Калібр”, і дронами-камікадзе типу “Шахед”. 2 “Калібри” були знищені на підльоті з моря до прибережної зони. І була потужна бойова робота по дронах-камікадзе, внаслідок чого вибухові хвилі, які були в процесі бойової роботи, пошкодили вікна у двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні, – зазначила Гуменюк під час загальнонаціонального телемарафону

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Остаточні результати уточнюють.

Жителі Одеси почали оприлюднили у мережі фотографії із руйнуваннями, спричиненими атакою росіян.

За інформацією голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, атаку з повітря українським захисникам довелося відбивати у складних погодних умовах. У момент обстрілу в Одесі була гроза та сильний дощ.

Запоріжжя

26 червня о 1.44 моніторинговий паблік військових “Чому тривога | Радар” повідомив про черговий удар ракетами С-300 по Запоріжжю. Офіційної інформації щодо його наслідків поки що немає.

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