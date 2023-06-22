Нічна повітряна атака на Україну 22 червня – все, що відомо (фото, відео)

Нічна повітряна атака 22 червня здійснювалася росіянами з використанням ракет і БПЛА. НСН розповість все, що відомо про наслідки на даний момент. Матеріал доповнюється.

Уночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 «Кинджал» та ударними дронами «Shahed-136/131», – повідомляють у Повітряних силах України.

Із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Також зафіксовано пуски чотирьох іранських «шахедів» – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.

У Повітряних силах повідомляють, що ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України.

Нічна повітряна атака на Україну 22 червня – ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

22 червня вночі російські війська завдала ракетного удару по Криворіжжю. Подробиці розповіли в ДніпроОВА.

Вночі російські збройні сили випустили ракети по Лозуватській громаді Криворізького району.

Ворог знову запустив ракети з акваторії Азовського моря, звідки час підльоту значно менший, ніж з акваторії Каспію. Тип ракет наразі встановлюється. За даними Повітряних Сил ймовірно це були х22.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, 1 господарча споруда, 2 гаража, 2 автомобіля, 1 газопровід, водогін, лінії електропередачі. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Ось така вирва утворилася в Криворізькому районі внаслідок влучання російської ракети. Людям дуже пощастило, що обійшлося без жертв.

Фото наслідків прильотів по Криворіжжю

Одещина

Одесу вночі атакували безпілотники Shahed-136, три з них знищили сили протиповітряної оборони, один влучив у складське приміщення.

Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Вночі Одещину атаковано безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136. Три “мопеди” знищені силами Протиповітряної оборони, один дрон влучив у складське приміщення, – йдеться у повідомленні

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