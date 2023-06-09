Нічна повітряна атака на Україну 9 червня: не обійшлося без жертв і руйнувань – все, що відомо

Ворогом була здійснена нічна повітряна атака на Україну 9 червня. Звуки вибухів чули мешканці низи областей – зокрема, Дніпропетровської, Житомирської, Рівненської, Волинської. Працювала ППО. На жаль, не обійшлося без жертв і руйнувань. НСН розповість все, що відомо на цей момент. Матеріал доповнюється.

Згідно із даними Повітряних сил, у ніч на 9 червня російські загарбники вдарили по Україні дронами іранського виробництва Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55. Ворог бив по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Всього росіяни запустили 16 ударних дронів та шість крилатих ракет. З них українські військові знищили:

чотири крилаті ракети Х-101/Х-55;

10 ударних дронів Shahed-136/131 та «Ланцет»;

чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та Supercam.

Зазначається, що «шахедів» окупанти запускали з південного напрямку. Водночас ракетами обстрілювали Україну з району Каспійського моря за допомогою чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Нічна повітряна атака на Україну 9 червня: ситуація в регіонах

Житомирщина

На Житомирщині ППО збита ворожу ракету, внаслідок падіння уламків у місті Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків.

Внаслідок падіння уламків 1 особа загинула та 3 особи травмовані. Про це повідомив голова ОВА Бунечко.

На місці працюють усі служби.

Дніпропетровщина

Вночі оборонці з ПвК “Схід” збили над Дніпропетровщиною безпілотник та 2 крилаті ракети. Уламки впали у Новомосковському районі. Пошкодили два приватні будинки, авто та газопровід. Люди не постраждали. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, Увечері 8 червня ворог завдав ракетного удару по Умані: є поранені і руйнування (фото, відео)