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Увечері 8 червня ворог завдав ракетного удару по Умані: є поранені і руйнування (фото, відео)

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Увечері 8 червня ворог завдав ракетного удару по Умані: є поранені і руйнування (фото)
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Увечері 8 червня ворог завдав ракетного удару по Умані: є поранені і руйнування, передає НСН з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Вечір із тривогою і, на жаль, наслідками.Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині. Маємо два прильоти: по промисловому  об’єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа, – написав Табурець

Він розповів, що попередньо восьмеро потерпілих, двоє з них – тяжкі. Служби працюють. З’ясовуються всі деталі.

Табурець оприлюднив фото наслідків прильотів.

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Також у мережі з’явилися фото і відео, як виглядає АТБ в Умані, поруч з яким прилетіла російська ракета.

Обережно! У відео ненормативна лексика.

умань приліт в атб

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