Нічна повітряна атака на Україну 11 липня: все, що відомо (фото)

Росіянами була здійснена чергова нічна повітряна атака на Україну 11 липня. НСН розповість все, що відомо про наслідки. Матеріал доповнюється.

Знищено 26 з 28 дронів – Повітряні сили

У ніч на 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань “Південь” та “Центр” силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу «Zala».

Крім того, за минулу добу, 10 липня, Повітряні Сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу «Ланцет» та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів.

Нічна повітряна атака на Україну 11 липня

Київщина

Ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря. Як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси «Shahed».

За даними поліції Київщини, уламки шахедів були виявлені в одному із населених пунктів області. Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу. Інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють відповідні служби.

Одещина

Вночі країна-терорист здійснила потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу “Shahed-136”. Сили протиповітряної оборони не дали реалізувати ворожий план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини. 22 дрони знищено силами ППО півдня, два влучили в адмінбудівлю припортового об’єкту.

Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового.

Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Про це повідомляють в Одеській ОВА.

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