Нічна атака дронами 3 липня: що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна атака дронами 3 липня. НСН розповість все, що про неї відомо. Матеріал доповнюється.

Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Про це повідомляють у Повітряних Силах України.

Загалом зафіксовано пуски 17 «шахедів».

У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.

Нічна атака дронами 3 липня: де збивали «шахеди»

Вночі, 3 липня, в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударні БпЛА «Shahed-136/131».

Ще один “Шахед-136” знищили захисники з ПвК “Схід” над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Вибухи чули у Хмельницькій області. ОВА повідомляла про роботу ППО

Також вночі, під час повітряної тривоги, лунали вибухи у Кіровоградській області. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Вночі Кіровоградщина була атакована ворожими дронами”Shahed-136/131″. Працювала ППО. Постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури немає, – йдеться в повідомленні

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