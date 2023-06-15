Нічна атака 15 червня – Росія вдарила ракетами із району Каспійського моря та “шахедами” з півдня та півночі. У Кривому Розі є прильоти, на Одещині та Харківщині працювала ППО, передає НСН.

У період з 00:20 по 04:30 год 15 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами Shahed-136/131.

“Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95МС здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області”, звітують у Повітряних силах ЗСУ.

“Шахеди” противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряних командувань “Південь” та “Схід”.

Також ЗСУ збили ворожий розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня на східному напрямку.

Як розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, цієї ночі росіяни знову атакували Кривий Ріг ракетами. Вони поцілили по двох промислових підприємствах.

Внаслідок атаки поранення отримав 38-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус.

Одну ракету збила ППО — її уламки пошкодили авто. Також уночі бійці повітряного командування “Схід” знищили в небі над регіоном всі 5️ ударних дронів типу Shahed-131/136.

Також вибухи були на Харківщині, про це інформує мер Харкова Ігор Терехов. Зазначається, що ворог застосував БПЛА Shahed, усі ворожі цілі були знищені засобами ППО ще на підльоті до міста.

2 дрони, що рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом. Влучань у Харкові та області вночі не зафіксовано, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Одещині також лунали вибухи, про роботу ППО розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його інформацією, згідно з останніми даними, 13 БПЛА Shahed атакували регіон. Зазначається, що завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони, усі безпілотники були знищені.

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