Вночі окупанти атакували Одесу “Калібрами”, є загиблі і поранені – все, що відомо (фото, відео)

У ніч проти середи, 14 червня, російські окупаційні війська атакували Одесу крилатими ракетами, влучивши зокрема в склад торговельної мережі. Внаслідок обстрілу 3 людей загинули, ще 13 дістали поранення. Також пошкоджено бізнес-центр та інші будівлі.

Про наслідки атаки повідомили ОК “Південь” та ГУ ДСНС України в Одеській області, передає НСН.

Матеріал доповнюється

За даними ОК “Південь”, ворог спрямував на Одесу 4 “Калібри” з корабля в Чорному морі. Попередньо, дві ракети вдалося збити силам ППО.

Одна з ракет влучила у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м. 3 співробітники складу загинули, 7 отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

Вранці 14 червня у ГУ ДСНС України в Одеській області повідомили, що ліквідували займання складського приміщення торговельної мережі, спричинене ракетним ударом по Одещині.

Окрім того, внаслідок повітряного бою та вибухової хвилі пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Там, за попередніми даними, поранень зазнали ще 6 людей.

Вночі окупанти атакували Одесу “Калібрами”. Відео наслідків з мережі

Повітряна тривога в Одесі та області почалася о 2:26 і тривала майже пів години. Потужні вибухи в місті пролунали вже за кілька хвилин після оголошення тривоги.

Ще новини України: “Не вірте ІПСО”: Маркус розповів про реальне становище на Запорізькому напрямку (відео)