Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Валерій Маркус розповів про події на Запорізькому напрямку і розвінчав російські фейки про втрати ЗСУ.

Деякі аналітики приписують втрачені Leopard і Bradley у ході боїв на Запорізькому напрямку 47-й бригаді “Магура”. Валерій Маркус, головний майстер-сержант механізованої бригади записав нове звернення, у якому порівняв реальні втрати українських і російських сил. Боєць вкотре закликав українців не довіряти і не поширювати ворожу ІПСО, передає НСН.

Військовий навів яскравий приклад брехні окупантів — у перший день контрнаступальних дій на Запорізькому напрямку ворог розповідав про втрати ЗСУ, які нібито становили близько 350 бійців загиблими. Проте, за словами Маркуса, у той момент в них було п’ятеро загиблих. Натомість загарбники несуть в рази більші втрати.

“Це яскравий приклад, наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, не має нічого спільного з реальністю. Не розтаскуйте, будь ласка, усі ці речі. Не тягніть це в українське інформаційне середовище. Не треба”, закликав представник “Магури”.

Військовий також розповів про реальне становище наших воїнів та росіян на Токмацькому напрямку.

“Тільки за вчорашній день в Токмак вони (окупанти – ред.) привезли з цього напрямку понад 100 своїх вбитих. Тільки за останні кілька днів ми знищили півтора десятка їхніх танків, два [РСЗВ – вогнемети] “Солнцепека”, кількість БМП, чесно, я навіть не рахував. Ми в наступі, вони в обороні, і вони несуть втрати в рази більші за наші”, сказав він.

Сержант наголосив на важливості підтримки захисників.

“Хлопці 47-ї бригади, бійці “Магури”, я більш мужніх і достойних людей в житті не бачив. І не смійте писати жодного кривого слова про цих людей. Вони воюють, в тому числі, і за ваше право на існування. Тому майте повагу, не маєте що сказати по ділу, краще промовчіть. Не поводьтеся, як шакали. Не добивайте людей. Людям важко. Людям важко, але вони воюють. Вони вигризають метр за метром. Допомагайте або мовчіть”, сказав головний сержант.

Маркус також розвіяв наратив про те, що бійців їхньої бригади нібито “відправляють на мʼясо”, і наголосив, що сам особисто ходить на штурми з піхотою.

“Ніхто людей на м’ясо не посилає, ні в якому разі. Я, як представник командування бригади, кожного дня йду на штурми разом з людьми. Кожен, б*дь, день. Не в командирських машинах, а безпосередньо в машинах з піхотою і штурмую разом із ними пішки. Я поряд із ними”, підкреслив військовий.

Валерій Маркус про події на Запорізькому напрямку. Відео

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

За даними OSINT-аналітиків, українська армія у ніч на 7 червня під час розвідки боєм біля Малої Токмачки Запорізької області втратила не менше 4 Bradley і, щонайменше, одного Leopard 2A4.

На думку авторів ресурсу DeepState бійці зазнали поразки через аеророзвідку ЗС РФ, яка завчасно виявила рух колони захисників і навела по ній артилерію.

Того ж дня західні ЗМІ писали про нібито початок контрнаступу ЗСУ на цьому напрямку, а заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що захисники і справді змусили “перейти окупантів до активної оборони” на вказаній ділянці.

Військовий аналітик BILD Юліан Рьопке без посилань на які-небудь джерела приписав втрати перших західних танків бійцям 47-ї бригади. На що Маркус закликав не довіряти російській ІПСО.

11 червня ЗСУ повідомили про звільнення смт Благодатне, а наступного дня – села Сторожеве Донецької області, які перебували в окупації з березня 2022 року. Також у цьому районі вже деокуповано села Нескучне та Макарівка.

Крім того, 12 червня з’явилося офіційне підтвердження деокупації 4 червня села Новодарівка, що в Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області, поруч з адмінмежею з Донецькою областю, села Левадне далі напівдень, а також села Лобкове на напрямку Токмака.

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