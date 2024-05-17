Прикордонник застрелив мешканця Дніпра під час спроби перетину ним україно-румунського кордону – ЗМІ

Прикордонник застрелив мешканця Дніпра під час спроби перетину ним україно-румунського кордону. Про це повідомляють з посиланням на джерела у ДБР ЗМІ.

Інформують Новини України – НСН.

Державне бюро розслідувань повідомило про затримання військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя міста Дніпро під час спроби перетину українсько-румунського кордону на Закарпатті.

Прикордонник застрелив мешканця Дніпра – що відомо

Про це пресслужба ДБР повідомила у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За попередніми даними, 15 травня близько 19:00 прикордонники під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Цивільний не зупинився на вимогу військових, а навпаки — кинувся тікати.

Під час переслідування втікача прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови, кажуть в ДБР.

За інформацією слідчих, загиблим виявився 39-річний уродженець Дніпра, який мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт.

У межах зареєстрованого кримінального провадження працівники ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснено постріли.

Також допитали військовослужбовців прикордонного наряду. Одного з військових затримали. Йому готуються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Прикордоннику може загрожувати до 10 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

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