В Україні триває загальна мобілізація. У МВС пояснили, чи потрібна для взяття на військовий облік довідка про несудимість
Довідка про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення особистих даних у ТЦК.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
“Через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян. Відповідно час обробки заявок збільшується”, – написали в прес-службі.
У МВС попросили з розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок.
Що таке довідка про несудимість
Довідка про несудимість – це офіційний документ, який підтверджує відсутність (або наявність) судимості у фізичної особи на території України. Цей документ є важливим при працевлаштуванні, оформленні візи, прийнятті на навчання, усиновленні дітей, а також у багатьох інших випадках, коли необхідно підтвердити чистоту судимості.
Чи потрібна довідка про несудимість для взяття на військовий облік – пояснення МВС
Довідку про несудимість можна отримати в:
- Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) – це найбільш поширене місце для отримання довідки. Тут можна подати заявку особисто або через інтернет.
- Територіальних органах Національної поліції України – деякі підрозділи поліції надають таку послугу.
- Міністерстві внутрішніх справ України (МВС) – заяву на отримання довідки можна подати безпосередньо через офіційний сайт МВС або у відповідних підрозділах.
- Державному порталі адміністративних послуг “Дія” – онлайн-ресурс, який дозволяє подати заявку на отримання довідки про несудимість через інтернет.
Для отримання довідки необхідно:
- подати заяву;
- пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- сплатити адміністративний збір (якщо він передбачений).
Термін видачі довідки може варіюватися, але зазвичай становить від кількох днів до двох тижнів.
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