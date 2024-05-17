В Україні триває загальна мобілізація. У МВС пояснили, чи потрібна для взяття на військовий облік довідка про несудимість

Довідка про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення особистих даних у ТЦК.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

“Через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян. Відповідно час обробки заявок збільшується”, – написали в прес-службі.

У МВС попросили з розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок.

Що таке довідка про несудимість

Довідка про несудимість – це офіційний документ, який підтверджує відсутність (або наявність) судимості у фізичної особи на території України. Цей документ є важливим при працевлаштуванні, оформленні візи, прийнятті на навчання, усиновленні дітей, а також у багатьох інших випадках, коли необхідно підтвердити чистоту судимості.

Чи потрібна довідка про несудимість для взяття на військовий облік – пояснення МВС

Довідку про несудимість можна отримати в:

Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) – це найбільш поширене місце для отримання довідки. Тут можна подати заявку особисто або через інтернет.

Територіальних органах Національної поліції України – деякі підрозділи поліції надають таку послугу.

Міністерстві внутрішніх справ України (МВС) – заяву на отримання довідки можна подати безпосередньо через офіційний сайт МВС або у відповідних підрозділах.

Державному порталі адміністративних послуг “Дія” – онлайн-ресурс, який дозволяє подати заявку на отримання довідки про несудимість через інтернет.

Для отримання довідки необхідно:

подати заяву;

пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

сплатити адміністративний збір (якщо він передбачений).

Термін видачі довідки може варіюватися, але зазвичай становить від кількох днів до двох тижнів.

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