ЗСУ заявили про звільнення села Благодатне на Донеччині – що відомо (відео)

У неділю, 11 червня стало відомо, що ЗСУ підняли прапор України у населеному пункті Благодатне на Донеччині.

Військовослужбовці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили село Благодатне Донецької області.

Про це повідомила пресслужба бригади, передає НСН.

«Окупанти опиралися до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах», зазначили у 68-й бригаді.

А ще там уточнили, що під час операції бійцям вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації територій, додали у бригаді.

Що відбувається на фронті

За повідомленням Генштаба ЗСУ, ситуація за напрямками станом на ранок 11 червня

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни здійснили мінометні й артилерійські обстріли населеного пункту Сеньківка Чернігівської області.

Також під вогнем опинилися Нововасилівка, Середина-Буда, Чуйківка, Харківка, Соснівка, Вовківка, Степок, Велика Писарівка, Попівка, Дмитрівка Сумської області, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступав у районі Білогорівки, завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка та Рай-Олександрівка Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку окупанти наступали в напрямку Білої Гори — успіху не мали. Вони завдали авіаударів у районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів у районах Авдіївки та Невельського, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. росіяни завдали авіаційного удару біля Красногорівки. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаударів у районах Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки й обстріляли з артилерії Вугледар Донецької області.

На Запорізькому й Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів у районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

Під вогнем, зокрема, опинилися Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам’янське Запорізької області; Херсон, Золота Балка, Садове — Херсонської.

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