ЗСУ просуваються вперед на кількох напрямках – мапа ISW

ЗСУ просуваються вперед на півдні України та на Донбасі. Зокрема, українська армія веде наступальні операції на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у звіті ISW від 5 червня, передає НСН.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що напередодні українські Сили оборони здійснили обмежене просування на північ і південний захід від Бахмута.

З посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр ISW повідомляє, що ЗСУ ведуть наступальні операції на східному фронті в районі Бахмута і просунулися на 200-1600 метрів у напрямку Оріхово-Василівка, а також від 100 до 700 метрів біля Іванівського та Кліщіївки.

Просування від 300 метрів до одного кілометра в напрямку Залізнянського та Богданівки підтвердив речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий.

Крім того, український Генштаб наголошує, що російські війська безуспішно атакували українські позиції поблизу Невельського та Мар’їнки.

Своєю чергою, російські джерела стверджували, що українські сили здійснили наземні атаки поблизу Опитного та Водяного.

Тим часом власник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин заявив, що українські війська захопили невизначену частину Берхівки. Він також розкритикував російське військове командування за попередній відхід російських військ з Берхівського водосховища.

Аналітики також повідомили, що один російський блогер заявляв, що ЗСУ здійснили наземні атаки поблизу Первомайського. Також у російському Міноборони повідомили, що підрозділи чеченського спецназу “Ахмат” продовжили наступальні дії поблизу Мар’їнки.

В ISW додають, що українські сили продовжили контрнаступальні дії в західній частині Донецької та східній Запорізької областей і досягли обмежених тактичних успіхів, протягом минулої доби, 5 червня.

Крім того, геолокаційні кадри за 4 і 5 червня показують, що ЗСУ ймовірно, просунулися на південний захід від Великої Новосілки та в межах 1,5 км на північний захід від Сторожевого.

“Російські блогери стверджували, що українські війська форсували річку Шайтанку та вели штурм біля Новодонецького. Росіяни повідомляли, що українські сили витіснили їх з Новодонецького. Командир російського добровольчого батальйону “Восток” Олександр Ходаковський, який, як повідомляється, командує силами поблизу Новодонецького, підтвердив, що українські сили зберігають присутність у населеному пункті”, додають американські аналітики.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, шо наразі не роблять припущень з приводу контрнаступальної операції Сил оборони, оскільки невідомо, коли будуть її результати, а тим часом “російські джерела можуть неправдиво стверджувати про її поразку”.

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