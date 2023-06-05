Ситуація на Запоріжжі: ЗСУ просунулись на Запорізькому напрямку і в деяких місцях могли прорвати першу лінію оборони російських військ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає НСН.

У повідомленні йдеться про те, що українські війська реалізували локальні наземні атаки. Це дозволило здобути 4 червня певні тактичні успіхи у східній частині Запоріжжя та західній частині Донецької області.

Геолокаційні дані, які були опубліковані 4 червня, показують, що механізовані українські війська просувалися досить обмежено на північний схід від населеного пункту Рівнопіль.

Російські військові блогери заявляли, що підрозділи ЗСУ наступали в напрямку Макарівки (в межах 4 км на південний захід від Великої Новосілки) та Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки), а також захопили Новодарівку (14 км на південний захід від Великої Новосілки) та Нескучне (2 км на південний захід від Великої Новосілки).

Фахівці ISW проаналізували дані військових блогерів РФ. Вони зробили висновок, що українські війська здійснили обмежені наступи поблизу Малої Токмачки (28 км на південний схід від Гуляйполя), і що російські сили завдали авіаударів по атакуючим українським силам в районі Гуляйполя.

Аналітики повідомили, що українські війська могли прорвати першу лінію російської оборони та зуміли просунутися в цьому районі на від 500 метрів до 3 кілометрів.

Також посилилася інтенсивність ударів ЗСУ. Російська ППО нібито відбивала атаки у Бердянську та Мелітополі.

Українські війська завдали й додаткових ударів у Запорізькій області: поблизу Мелітополя, на північний схід від Мелітополя в районі Чернігівки та поблизу лінії фронту біля Пологів та Вербового.

Так званий окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов стверджував, що 3 червня російські системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби знищили або вивели з ладу дев’ять українських безпілотників, націлених на Джанкой.

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