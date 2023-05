На Запоріжжі окупанти збудували трирівневу лінію оборони. Чи вдасться їм стримати наступ ЗСУ – дослідження (фото)

На Запоріжжі російсько-окупаційні війська готуються до контрнаступу ЗСУ. Загарбники побудували трирівневу лінію оборони між Оріховом та Токмаком.

Офіцер запасу Сухопутних військ Фінляндії, осинтер Пасі Паройнен опублікував докладний аналіз російської оборонної мережі та польових укріплень на цій дільниці Запорізького фронту, який заснований на знімках із супутників Sentinel та Airbus, передає НСН з посиланням на видання Акцент.

Перша серйозна лінія укріплень РФ розташована за 3-5 км від лінії фронту вздовж селищ Копані та Роботино, які є її опорними пунктами. Глибина цієї лінії оборони становить 2-3 км, вона прив’язана до ключових елементів рельєфу. Між нею та лінією фронту – лише окремі аванпости відділень та взводів, а також ротні опорні пункти.

За лінією «Копані-Роботино» йде зона глибиною 4-5 км з резервними позиціями росіян та можливими хибними цілями. На цій ділянці знаходиться маса артилерії РФ та механізованих резервів, які маневруватимуть за першою лінією оборони. Відзначено численні укриття для транспортних засобів та техніки.

Далі йде друга та головна лінія російських укріплень. Вона проходить через село Солодка Балка та розтягується на кілометри в обидва боки від нього. Ця лінія знаходиться вже в 10-15 км від передових позицій РФ і відрізняється масивними багатошаровими траншеями з протитанковими ровами і зубами дракона, а також великими мінними полями. Ці укріплення утворюють майже рівномірно безперервний оборонний пояс, що йде паралельно до лінії фронту, і побудований на глибину в 3-4 км: “Росіяни можуть розгорнути кілька батальйонів піхоти вздовж цього оборонного поясу”.

Слідом за головною оборонною лінією йде зона резервних та запасних позицій, глибиною 6-7 км. А відразу за нею – добре укріплене російськими місто Токмак: навколишні кільцеві протитанкові рови і опорні пункти утворюють останню запасну і резервну позицію РФ на глибині 25-30 км від російської передової лінії, підготовлену для кругової оборони. Оборонні споруди тут також збудовані вздовж панівних висот.

Ввідомий італійський експерт Томас Тейнер на своїй сторінці у Твіттер вже відреагував на роботу фінського аналітика. На його думку, такі укріплення можна обійти, потім ізолювати росіян і змусити їх здатися.

Крім того Тейнер впевнений, що росіянам не вистачить людського та технічного ресурсу для стримування наступу ЗСУ в точці, яка буде несподіванкою для ворога.

russia built an insane amount of field fortifications… which can be bypassed and isolated and then bombarded into surrender.

Patton would love an enemy as dumb as the russians. https://t.co/F044hvSq1n

— Thomas C. Theiner (@noclador) May 8, 2023