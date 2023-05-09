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Тег:
ВійнаЗапоріжжя
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На Запоріжжі окупанти збудували трирівневу лінію оборони. Чи вдасться їм стримати наступ ЗСУ – дослідження (фото)

Журналіст
на Запоріжжі
фото ілюстративне
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На Запоріжжі російсько-окупаційні війська готуються до контрнаступу ЗСУ. Загарбники побудували трирівневу лінію оборони між Оріховом та Токмаком.

Офіцер запасу Сухопутних військ Фінляндії, осинтер Пасі Паройнен опублікував докладний аналіз російської оборонної мережі та польових укріплень на цій дільниці Запорізького фронту, який заснований на знімках із супутників Sentinel та Airbus, передає НСН з посиланням на видання Акцент.

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Перша серйозна лінія укріплень РФ розташована за 3-5 км від лінії фронту вздовж селищ Копані та Роботино, які є її опорними пунктами. Глибина цієї лінії оборони становить 2-3 км, вона прив’язана до ключових елементів рельєфу. Між нею та лінією фронту – лише окремі аванпости відділень та взводів, а також ротні опорні пункти.

За лінією «Копані-Роботино» йде зона глибиною 4-5 км з резервними позиціями росіян та можливими хибними цілями. На цій ділянці знаходиться маса артилерії РФ та механізованих резервів, які маневруватимуть за першою лінією оборони. Відзначено численні укриття для транспортних засобів та техніки.

Далі йде друга та головна лінія російських укріплень. Вона проходить через село Солодка Балка та розтягується на кілометри в обидва боки від нього. Ця лінія знаходиться вже в 10-15 км від передових позицій РФ і відрізняється масивними багатошаровими траншеями з протитанковими ровами і зубами дракона, а також великими мінними полями. Ці укріплення утворюють майже рівномірно безперервний оборонний пояс, що йде паралельно до лінії фронту, і побудований на глибину в 3-4 км: “Росіяни можуть розгорнути кілька батальйонів піхоти вздовж цього оборонного поясу”.

Слідом за головною оборонною лінією йде зона резервних та запасних позицій, глибиною 6-7 км. А відразу за нею – добре укріплене російськими місто Токмак: навколишні кільцеві протитанкові рови і опорні пункти утворюють останню запасну і резервну позицію РФ на глибині 25-30 км від російської передової лінії, підготовлену для кругової оборони. Оборонні споруди тут також збудовані вздовж панівних висот.

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Супутникові знімки:

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Чи зупинять ці укріплення наступ ЗСУ

Ввідомий італійський експерт Томас Тейнер на своїй сторінці у Твіттер вже відреагував на роботу фінського аналітика. На його думку, такі укріплення можна обійти, потім ізолювати росіян і змусити їх здатися.

Крім того Тейнер впевнений, що росіянам не вистачить людського та технічного ресурсу для стримування наступу ЗСУ в точці, яка буде несподіванкою для ворога.

Деякі інші аналітики вважають що на цій ділянці ЗСУ навряд йтиме у лобовий штурм, а може знайти інше місце, де можна пробити оборону.

В будь-якому випадку нові масштабні укріплення є серйозним викликом для Генштабу ЗСУ. Звільнення української землі — дуже важка задача.

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