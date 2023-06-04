На Запоріжжі ЗСУ вразили кілька військових баз окупантів – де саме (відео)

З червня на Запоріжжі українські воїни розбили кілька військових баз окупантів.

Як передає НСН, про це повідомив в ефірі національного марафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Учора в Мелітополі був результативний день у артилерії ЗСУ, ССО та інших підрозділів армії України.

Гучно було в районі села Обільне, Долинське, Мирне.

У селі Обільне було знищено вороже угруповання, яке розташувалося на підприємстві, що випускає міномети. Поруч із цим підприємством були вибухи, розповів Федоров.

У Бердянську біля морського порту та аеродрому також окупаційні війська зазнали втрат.

Російські системи ППО намагалися збити ракети і їхні уламки пошкодили будинки в дачному кооперативі поблизу селища Мирне Мелітопольського району.

Як бачимо, ЗСУ вдало знищує логістику армії противника:

Останні 1,5 місяця залізниця від Криму до тимчасово окупованого Мелітополя була знеструмлена і вони могли перевозити свої боєприпаси дизелями. Але після вчорашнього дня їм стало робити це ще складніше. Так як один залізничний міст вчора “втомився”, підкреслив мер Мелітополя, мабуть, маючи на увазі вчорашній приліт по мосту через залізницю в районі села Долинське, пише РІА-Мелітополь.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров про ситуацію на Запоріжжі. Відео

Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області СБУ ліквідувала двох зрадників – батька й доньку Дідоводюків.

Відомо, що Дідоводюк-батько був хазяїном “віджатого” у законних власників кафе “Гетьман”, де харчувалися окупанти. Також він обіймав посаду заступника керівника штабу “Мы вместе с Россией”.

За повідомленням Цензор.Нет, він входив у вузьке коло довірених осіб росіян і писав доноси на патріотів України.

Разом і Дідоводюком ліквідована його 33-річна донька на ім’я Яна. Вона є заступницею “главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка” В’ячеслава Бідняка та, за повідомленням джерел, його коханкою.

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