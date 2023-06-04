Росія вивела ракетоносії з Чорного моря – Гуменюк пояснила причину

Росія вивела ракетоносії з Чорного моря і не застосовувала їх під час сьогоднішньої нічної атаки.

Про це повідомляє НСН з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

“Цього разу активність ворожа була переважно в повітрі. Це були безпілотні літальні апарати ударного типу і ракети повітряного базування. Морські ракетоносії, злякавшись шторму, були заведені в пункти базування. Природа на нашому боці”, пояснила Гуменюк.

За її словами, носії ракет були заведені у пункти базування ще до початку масштабної повітряної тривоги в Україні. Станом на ранок шторм не дозволяє росіянам вивести їх у море.

Всього, за даними оперативного командування “Південь”, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 російських кораблів.

Нічна атака 4 червня

Цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну. Цього разу ворог випустив і дрони-камікадзе, і ракети. Вибухи та роботу сили ППО чули у декількох регіонах.

Всього Росія випустила 5 дронів типу Shahed з Брянської області та 6 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря.

Українські захисники цієї ночі збили 3 безпілотники та 4 ворожі ракети.

На жаль, є і влучання – повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Із шести ракет чотири знищила ППО, а дві, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я не буду вам говорити”, наголосив Ігнат.

За його словами, у Сумській області дрони-камікадзе влучили в об’єкти інфраструктури.

“5 ударних дронів (випустила РФ, – ред.). Це з району аеродрому Сеща з північного напрямку. Атакували вони Сумську область. Там є уражені об’єкти інфраструктури, про це, можливо, більше повідомлять місцеві”, заявив речник.

За даними Сумської ОВА, вночі над регіоном збили один дрон-камікадзе, але й були влучання. У Середино-Будській громаді через нічну атаку дронів пошкоджені будівля агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі.

У Шосткинській громаді пошкоджено територію міського парку, а у Миколаївській – нежитлові приміщення.

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