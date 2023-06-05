ЗСУ наступають на декількох напрямках 5 червня – Маляр

ЗСУ наступають на декількох напрямках 5 червня, у українських військових є успіхи. Про це повідомила сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає НСН

Де ЗСУ наступають

Ганна Маляр заявила, що ЗСУ перейшли до наступальних операцій на деяких ділянках фронту. Зокрема – на Сході країни є просування від 100 до 1600 метрів.

Про таке заступниця міністра оборони заявила в ефірі національного телемарафону «Єдині новини», а також написала на своєму Телеграм-каналі.

Наступальні дії веде «Хортиця»

Сьогодні наші війська Оперативно стратегічного угруповання військ «Хортиця» здійснюють наступальні дії на східному фронті. Про це йдеться в повідомленні на Телеграм-каналі Ганни Маляр.

Попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції наші частини у ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:

Оріхово-Василівка, Парасковіівка від 200-1600 м

Іванівське, Кліщіївка від 100 -700 м.

Бахмут

Також Ганна Маляр оприлюднила скірн мапи з натяком, що відбувається в районі Бахмута. На скріні ми бачимо, що місто обведене червоним колом.

В ефірі Телемарафону заступниця Міністра оборони сказала, що що оборона Бахмута триває від початку повномасштабного вторгнення. Разом з тим оборонна операція містить різні комплексні заходи, серед яких – контрнаступальні. Бахмут залишається епіцентром активних бойових дій, проте зараз Сили оборони перейшли до наступу.

Там наші Збройні Сили змогли перейти у доволі широкий наступ. На сьогодні там є певні успіхи та просування. Ми займаємо панівні висоти, – заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що контрнаступальні операції проходять на декількох ділянках фронту. Втім, багато подробиць, звісно, вона не озвучила.

Нагадаємо, українців просять дотримуватися режиму тиші, брати інформацію тільки з офіційних джерел і в жодному разі не поширювати дані з російських ЗМІ і Телеграм-каналів.

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