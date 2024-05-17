Важкі бої попереду, і ворог до цього готується – Сирський про ситуацію на Харківщині і про розширення фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Харківщині і про розширення фронту, яке відбулося останніми днями.

У зв’язку з ускладненням ситуації на cході України декілька днів поспіль він працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині, – повідомив Головком, передають Новини України – НСН

За словами Сирьського, противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.

Сирський про ситуацію на Харківщині

Основні зусилля зараз ворог зосередив на напрямку Стрілеча – Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

Із цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ противника Сєвєр, до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується, – каже Сирський

Він додає, що за таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків завдати ворогу максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків.

Звичайно, ми повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії. Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота, – запевнив Сирський

Він додав, що попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони.

Об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку. Регулярно доповідаю Президенту України про ситуацію та хід виконання зазначених завдань. Відчутно, що керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у вирішенні всіх проблемних питань. Харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім чим можуть. Дякую кожному і кожній із Сил оборони, харків’янам окремо та усім нашим громадянам загалом за відвагу та стійкість. Здолаємо ворога! – написав Головком

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