Цієї ночі росія знову атакувала Україну з повітря, запускаючи по мирним містам ракети і дрони. На жаль, є загиблі і багато поранених. НСН розповість все, що відомо про наслідки нічної повітряної атаки 10 червня. Матеріал доповнюється.

Уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу «Іскандер», а також ударними БпЛА іранського виробництва. Також атаковано Одеську та Харківську область крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно.

Усього по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків випущено вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131» – з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь», у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів «Shahed-136/131».

Атака тривала з 23.00 год 9 червня по 5.00 год 10 червня 2023 року, повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ.

Наслідки нічної повітряної атаки 10 червня в регіонах

Атака на Одесу

У ніч на 10 червня російські терористи атакували Одесу “Шахедами”. і ракетами Українським захисникам вдалося збити всі ворожі дрони у кількості восьми одиниць. А також дві ракети.

Уламки одного з БпЛА влучили в багатоповерхівку. На місці влучання уламків спалахнула пожежа. Також вибуховою хвилею пошкодило декілька багатоквартирних будинків. На жаль, є троє загиблих і щонайменше 26 поранених. Серед поранених двоє дітей і вагітна жінка. За попередніми даними, у квартирі, яка згоріла, загинула родина, у тому числі дитина.

Крім того, одна ворожа ракета влучила в узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук показав наслідки атаки дронів у Одесі.

Додамо, що повітряну тривогу цієї ночі в Одеській області оголошували чотири рази. Зокрема, спочатку сирени пролунали о 23:12. Згодом місцеві жителі почули звуки вибухів. Пізніше в ОК “Південь” розповіли, що бойова робота триває у небі над Одещиною та Миколаївщиною. Окупанти атакують “Шахедами”.

Відбій оголосили о 00:46. Однак, уже через 12 хвилин сирени пролунали знову. Також тривогу оголошували о 01:38. Вчетверте сирени залунали вже під ранок – о 05:24. В Одесі знову чули вибухи.

Полтавщина

Вночі ворог атакував район військового аеродрому «Миргород» на Полтавщині — повідомив голова ОВА Лунін

Окупанти застосували балістичні та крилаті ракети типу «Іскандер», а також ударні дрони. Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв.

Харківщина

Уночі рф обстріляла більше ніж 10 безпілотниками Богодухівський та Куп’янський район Харківщини, повідомляють в ОВА.

Загинув чоловік 29 років, а 39-річний чоловік отримав поранення.

Дніпропетровщина

Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину два безпілотники. Втім військові з ПвК “Схід” перетворили їх на купу металобрухту. Обидва “Шахеди” збили. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

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