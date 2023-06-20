Нічна атака на Україну 20 червня “Шахедами” і ракетами: все, що відомо

Ворогом здійснена чергова атака на Україну 20 червня вночі. Ворог застосовував іранські дрони, а також в одному з регіонів – ракети С-300. НСН розповість все, що відомо про наслідки на даний момент. Матеріал доповнюється.

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 20 червня 2023 року противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами «Shahed-136/131» по військових та інфраструктурних об’єктах України.

Пуски здійснювались північного та південного напрямків – Брянська область та східне узбережжя Азовського моря.

Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні.

30 «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.

Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад два десятки «шахедів».

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.

Нічна атака на Україну 20 червня: ситуація в регіонах

Львівщина

Мешканці Львівщини цієї ночі чули вибухи.

Попередньо, у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби, – повідомили вночі у Львівській ОВА

Згодом інформацію підтвердив і доповнив міський голова Львова Садовий.

Він розповів, що цієї ночі дрони атакували Львів та область.

Маємо влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Пожежники, ДСНС та комунальники працюють на місці. Жертв немає. Більше інформації, на жаль, поки дати не можемо. Прошу не повідомляти та не публікувати фото/відео з місця загорання, – написав Садовий

Запоріжжя

Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога

За даними ОВА, мішенями окупантів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

Київщина

Чергова масована повітряна атака на столицю сталася цієї ночі. Ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси «Shahed». Це друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.

За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години.

Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено приблизно два десятка ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! – написали в КМВА

Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Миколаївщина

На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони були знищені три ударні БпЛА «Shahed-131/136».

По це у Телеграмі повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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