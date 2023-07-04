Вранці 4 липня безпілотники атакували Москву і Московську область. Про це повідомляють російські ЗМІ і посадові особи, а місцеві мешканці, які прокинулися від вибухів, публікують фото і відео, передає НСН.

Зокрема, повідомляється, що чотири безпілотники збиті у Новій Москві. А також є інформація про влучення дроном у Кубинці Московської області. Попередньо тут атаковано військову частину.

Безпілотники атакували Москву і Московську область: добрий ранок у Новій Москві (відео)

У Калузької області місцеві мешканці повідомляли про два БПЛА, які летять на Москву. Очевидці заявили про безпілотники літакового типу, які летіли на висоті 200 метрів. Один із них нібито був чорного кольору розміром три метри. Другий — сірий і меншого розміру.

Через атаку безпілотників обмеження на прийом та випуск повітряних суден були запроваджено в московському аеропорту Внуково з 05:10, повідомили у прес-службі аеропорту.

Повідомляється, що перенесено кілька рейсів із аеропорту Внуково. Частину літаків, які мали сісти там сьогодні вранці, перенаправили до ‘Шереметьєво’.

Мер Москви підтвердив факт атаки безпілотників. Він запевняє, що усі дрони були збиті, а жертв та постраждалих немає, екстрені служби працюють на місцях події.

Додамо, що напередодні увечері сильна пожежа виникла в районі заходу на посадку літаків у аеропорту Шереметьєво.

Повідомлялося, що у мікрорайоні Хімки палав виробничий цех меблів. Площа пожежі складала декілька тисяч квадратних метрів.

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