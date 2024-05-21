21 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

21 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 21 травня. Міжнародний день чаю і космосу. Православні вшановують пам’ять рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени. Залишилося 224 дні до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 818 день повномасштабної війни в Україні.

21 травня – яке сьогодні церковне свято

21 травня – це визначна дата в календарі православної церкви. Цей день присвячений рівноапостольним царю Костянтину та матері його цариці Олені. Ці постаті славлять за їхній вклад у поширення християнства у Європі.

Імператор Костянтин став першим християнином на троні. Коли загинув Констанцій Хлор – його батько, Костянтин став правити Західною Римською імперією.

У 313 році імператором був написаний Міланський едикт про терпимість до віри, який потім був розповсюджений по всій Римській імперії. Таким чином, після довгого періоду гноблення християни нарешті змогли сповідувати свою релігію.

Костянтин відправив свою матір до Єрусалиму, щоб вона знайшла Животворного Хреста – місце розп’яття Ісуса Христа. У 326 році Хрест був знайдений, після цього Цариця Олена була іменована Рівноапостольною за свою працю. Вона отримала велику повагу від церкви.

21 травня у світі

Міжнародний день чаю

День динозавра

Всесвітній день медитації

День музи і натхнення

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

Іменини 21 травня

Олена, Андрій, Касьян, Костянтин, Кирило, Михайло і Федір, Іван, Арсеній, Никифор

Талісманом людини, народженої для 21 травня, вважається смарагд. Це дорогоцінний камінь зеленого кольору. Здавна смарагд вважався каменем мудрості, удачі, холоднокровності. Цей камінь захищає від невдач.

Традиції, заборони, прикмети 21 травня

Рівноапостольних царя Костянтина і царицю Олену молять про мир і благоденство, просять мудрості, сил, терпіння і здоров’я. Вважається, що цариця Олена покровительствує літнім людям.

Дівчата в Оленин день моляться святій про хорошого нареченого. За повір’ями все, посаджене в цей час, оберігає свята.

Була у цей день традиція пекти пироги для пригощання мандрівників і бідних.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Вони помітили: якщо у цей день буде дощ – грибів буде багато. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини. Починають цвісти ранні іриси.

Крім того:

вранці небо червоне – чекай дощу;

погода встановилася ясна – грибів не буде, пішов дощ – до врожаю грибів;

яскравий червоний захід сонця – гарна погода буде кілька днів.

Що не можна робити 21 травня

Не можна пліткувати, лаятися, відмовляти в допомозі.

Народні прикмети не радять цього дня одягати темний одяг – це до печалі в домі.

Не варто також свататися – шлюб буде нещасливим і недовгим.

21 травня в історії

Визначні події

1809 — Під Асперном поблизу Відня Наполеон зазнав першої у своєму житті поразки на полі битви від австрійського ерцгерцога Карла.

1831 — У Харкові побачив світ перший в Україні альманах — «Український альманах».

1864 — після закінчення російсько-кавказької війни почалася масова депортація і винищення черкесів, геноцид черкеського народу.

1900 — Російська імперія анексувала територію 64 сіл Маньчжурії на схід від Амуру

1906 — в Санкт-Петербурзі вийшов перший номер газети «Український вісник»

1916 — У Великій Британії вперше в світовій практиці введено «літній» час

1918 — У Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз

1929 — ухвала РНК СРСР про ознаки куркульського господарства

1944 — На плебісциті в Ісландії жителі підтримали рішення парламенту про відділення від Данії, 17 червня була проголошена республіка

1992 — Кримський парламент скасував референдум про незалежність Криму, який планували на серпень.

2006 — На референдумі населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії.

Народилися 21 травня

427 — Платон, грецький філософ-ідеаліст, учень Сократа й учитель Арістотеля.

1844 — Анрі Руссо, французький живописець-примітивіст, музикант і літератор.

1921 — Андрій Сахаров, фізик, творець радянської водневої бомби, лауреат Нобелівської премії миру, активний борець за права людини.

1929 — Еммануїл Мисько, український скульптор

1952 — Леся Степовичка, українська поетеса, перекладачка, прозаїк.

1969 — Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський діяч

Померли 21 травня

1639 — Томмазо Кампанелла, італійський філософ-утопіст, теолог та поет.

1935 — Джейн Аддамс, американський соціолог і філософ, лауреат Нобелівської премії миру 1931 року

1957 — Олександр Вертинський, актор, поет і співак українського походження.

1984 — Володимир Горбовий, український військовий діяч, член УВО і ОУН, адвокат у Галичині, оборонець у політичних процесах.

2013 — Домінік Веннер, французький письменник, ветеран війни у Алжирі, діяч «Нових правих». Застрелився в соборі Паризької Богоматері в знак протесту проти узаконення гей-шлюбів.

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