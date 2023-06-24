Вагнер іде на Москву, і вже “взяв Ростов” – все що відомо про заколот у рф (фото, відео)

Вагнер іде на Москву і взяв Ростов – що відомо?

Після своєї резонансної заяви про те, що Україна не бомбила 8 років Донбас, а Росія його розкрадала, і так звана «СВО» розпочалася зовсім не для захисту російськомовних, глава ПВК «Вагнер» Євген Пригожин перейшов від слів до справи. Ватажок терористів 23 червня увечері оголосив війну військовому керівництву росії, звинувативши його у загибелі десятків тисяч власних солдат. А вже 24 червня вранці з’явилася інформація, що Вагнер іде на Москву і взяв Ростов. НСН розповість головне про заколот у рф – все, що відомо станом на зараз.

Отже, після низки різких заяв, зроблених на адресу військового керівництва Росії 23 червня увечері Пригожин оголосив, що залишає фронт і йде розбиратися зі своїми ворогами разом з 25 тисячами інших терористів. Він закликав російських військових долучатися до них. А також попередив, що усі, хто спробують їх зупинити, будуть знищені. Мирних мешканців закликати не виходити з дому.

І от вранці 24 червня стало відомо, що «Вагнер» фактично захопив Ростов-на-Дону – а саме, його військові об’єкти.

ПВК “Вагнер” у Ростові: фото

А це танк застряг у воротах цирку Ростова: відео

Пригожин заявив, що контролює штаб Південного військового округу ЗС РФ у Ростові та аеродром. Відповідне відео оприлюднене у мережі. У відео головний вагнерівець сказав, що його підлеглі не перешкоджають логістиці та санітарним бортам, а контроль над аеродромом потрібен для того, аби «авіація стріляла не по ним, а по українцям».

Також Пригожин заявив, що мешканці Ростова радо зустрічають вагнерівців.

Тим часом телеграм-канали публікують відео, де глава ПВК “Вагнер” розмовляє із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим і заступником начальника ГУ ГШ Володимиром Алексєєвим.

Пригожин повідомив Євкурову, що нібито вагнерівці збили третій вертоліт і “зіб’ють усі, якщо їх будуть посилати”. Він також звинуватив армію РФ у тому, що вона обстріляла автобус з цивільними.

Вагнер іде на Москву

За словами Пригожина, він прибув до Ростова, аби «отримати начальника Генштабу і Шойгу», але той втік. Також ватажок терористів повідомив, що тепер піде на Москву.

“Поки їх не буде тут, ми блокуємо місто Ростов і йдемо в Москву”, – сказав Пригожин

Мер Москви Сергій Собянін тим часом написав, що в російській столиці “проводять антитерористичні заходи, спрямовані на посилення безпеки”.

У Ростовській, Воронезькій, Липецькій областях скасували усі масові заходи.

Станом на зараз колона ПВК рухається у напрямку Москви і вже увійшла до Воронежу. А з Москви тим часом повідомляють про великі колони комунальних вантажівок, якими нібито перекриватимуть траси, аби ускладнити пересування вагнерівців.

Міноборони Росії звернулося до бійців штурмових загонів ‘ЧВК ‘Вагнер’, зазначивши, що їх обманом втягнули у злочинну авантюру Пригожина та участь у збройному заколоті.

Кремль після мовчання майже пів доби анонсував звернення Путіна в суботу 24 червня. Про це заявив Дмитро Пєсков, але про тему виступу не повідомляється.

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