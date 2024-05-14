Таким його ніхто з нас не бачив – як би виглядав Іван Сірко, якщо б його сфотографували

Щоб змоделювати сучасний образ отамана і побачити як би виглядав Іван Сірко якщо б його сфотографували, треба звернутися до «документальних» портретів козаків тієї доби.

Кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко (жив між 1605-1610 — 1680 роками) — одна з найяскравіших постатей в історії українського козацтва. Майже чверть століття під його орудою запорожці боронили Україну від нападів ординців. З іменем цього козацького ватажка народна традиція пов’язує славетний лист до турецького султана Магомета IV, де з неперевершеною дотепністю та сарказмом висміяно його претензії на світове панування.

Відважний воїн був похований на козацькому цвинтарі неподалік Чортомлицької Січі на Нікопольщині «з многою арматною і мушкетною стрелбою і со великою всего войска Низового жалостию, яко по том вожду своем справном и щастливом … которого все войско зело любило и за отца своего почитало».

У 1967 р. Сіркове поховання, розташоване в межах с. Капулівка, у зв’язку з наближенням Каховського водосховища було перенесене на нове місце — курган Сторожова Могила. Під час розкопок, проведених тут, був складений акт, що, зокрема, зафіксував таке:

«…Скелет похованого лежав випростано на спині, головою на захід, права рука зігнута в лікті так, що кисть її була на грудях, ліва також зігнута в лікті, кисть — у ділянці живота… Череп частково ушкоджений, розтрощена лицева частина, що збереглася у фрагментах… У верхній щелепі немає жодного зуба, ямки зубів позаростали, окрім двох, з лівого боку. На нижній щелепі збереглося два останніх зуба, тобто зуб мудрості й останній кутній. Ямки решти зубів позаростали повністю… Плечові кістки обох рук у місцях прикріплення м’язів мають значні горбки, внаслідок чого тут діаметр кістки більший на один сантиметр. Як на правій кисті, так і на лівій бракує деяких фаланг пальців».

Візуальне обстеження черепа показало, що йому був властивий дуже сильний розвиток м’язового рельєфу. Крім того, він характеризувався різкою брахікранією, низьким обличчям, широкими вилицями, невисокими орбітами, трохи випуклим носом. Поєднання брахікранії та значної ширини вилиць дає підстави припустити, що серед предків Сірка могли бути носії степового (кочівницького) антропологічного компонента. Разом із цим в його зовнішності безумовно переважають риси центральноукраїнського типу.

Наведені особливості лягли в основу двох «документальних» портретів Івана Сірка, створених Г. Лебединською: графічного, який відтворює риси отамана в останні роки життя (з урахуванням старечих змін, що спричинили западання щік та губів), та скульптурного, де він зображений у розквіті сил.

Як би виглядав Іван Сірко якщо б його сфотографували

Багато митців писали портрети Івана Сірка. Не можна на сто відсотків відтворити обличчя знаменитого гетьмана. Спробував це зробити і журналіст з Нікополя Володимир Заграничний. За допомогою сучасних програм, він створив портрет Івана Сірка, таким, якщо б його фотографували на фотокамеру.

Ось так би міг виглядати Іван Дмитрович Сірко, якщо би його побачили «вживу».

Читайте також: На місці ЗАЕС кучугури льодовикового періоду, а поруч столиця Скіфії – ось що поховало Каховське водосховище під собою

Наш Телеграм