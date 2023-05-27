ПВК “Вагнер” виходить з Бахмута – подальший сценарій спрогнозувала британська розвідка

Сили ПВК “Вагнер”, ймовірно, почали відходити з деяких своїх позицій навколо Бахмута. Подальший розвиток дій спрогнозувало Міноборони Великобританії

Найманці можуть продовжити наступальні операції на Донбасі коли відновлять свої сили.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Британська розвідка нагадує, що 25 травня 2023 року засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин заявив, що розпочато виведення його сил із Бахмута та передача позицій Міністерству оборони Росії, яке триватиме до 1 червня 2023 року

“Заступниця міністра оборони України також підтвердила ротацію “Вагнера” на околицях міста. Станом на 24 травня 2023 року сили так званої “Донецької народної республіки” (ДНР), ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати розмінування”, – допускають в розвідці Британії.

Там звернули увагу, що останніми тижнями частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії, ймовірно, перемістилися з району Сватове-Кремінна для підсилення флангів Бахмута.

“Українські сили зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута станом на 16 травня 2023 року. Ротація сил “Вагнера”, ймовірно, триватиме контрольованими фазами, щоб запобігти обвалу в осередках навколо Бахмута”, – вважають британці.

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В розвідці Британії вважають, що попри ворожнечу Пригожина з Міноборони Росії, “вагнерівці”, ймовірно, будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення своїх сил.

Бої за Бахмут і виведення “вагнерівців”

Як відомо, цього тижня засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито почали вихід з Бахмута.

За його словами, “вагнерівці” передають регулярній російській армії контроль над Бахмутом”, а самі нібито підуть у тилові райони “на відновлення”.

Втім, як розповів РБК-Україна військово-політичний експерт групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко, Пригожин може вдатися до демонстративного виводу певної кількості своїх найманців, але про повний вихід навряд чи йде мова, оскільки армії РФ немає ким проводити “заміну”.

Тому це більше нагадує фарс, який дозволяє Пригожину втекти “переможцем” з Бахмуту.

Але попри переможні реляції росіян, оборона Бахмута українськими Силами оборони триває на південно-західних околицях міста.

Аналітики зазначають, що динаміка боїв за бахмут змніюється на користь України, тому Пригожин поспішив передати фронт регулярній російській армії, аби не асоціюватися з майбутньою поразкою РФ.

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