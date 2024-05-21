В Україні розширили перелік критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Вони зможуть бронювати від 50% працівників

Про це повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, передають Новини України – НСН.

Зазначається, що підприємства, установи й організації, залучені до виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення, мають відповідати одному з двох критеріїв:

Бути виконавцем чи співвиконавцем державного контракту з державним замовником у сфері оборони або виконавцем чи співвиконавцем договору щодо виробництва товарів оборонного призначення коштом інших позабюджетних джерел, не заборонених законодавством України.

Отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів у межах платформи Brave1.

Деякі підприємства зможуть бронювати від 50% працівників – подробиці

Також, товари оборонного призначення обов’язково мають постачатися до військових частин ЗСУ та інших військових формувань.

Незалежно від джерела фінансування, понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства за останній звітний період мають становити товари, роботи й послуги оборонного призначення.

У міністерстві пояснили, що перший критерій об’єднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи водночас позабюджетні джерела фінансування. А другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які перебувають на стадії розробки свого продукту у сфері ОПК.

Для тих підприємств, які вже розпочали шлях бронювання за старою процедурою, нічого не змінюється.

Переліки документів та алгоритми дій можна знайти за посиланням.

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