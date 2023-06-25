Міст біля Дніпрорудного також “втомився” – Федоров

Через кілька днів після “бавовни” у Чонгарі, також “втомився” і міст біля Дніпрорудного у Запорізькій області.

Ця “втома” мостового переходу значно ускладнила військове постачання окупантів. Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає НСН.

Мер Мелітополя наголосив, що протягом століть місто було своєрідними “воротами до Криму”. Тому саме Чонгарський перехід був основним для заїзду на тимчасово окупований півострів.

Попри це, він зазначив, що не лише у Чонгарі отримали пошкодження мостові переходи. Один з мостів накрила “бавовна” і поблизу міста Дніпрорудне у Запорізькій області.

Це міст, який забезпечував логістику ворогу на Запорізький напрямок: військові вантажі, боєприпаси та техніку, сказав Федоров.

За його словами, на мостовому переході пролунали щонайменше 3 вибухи й після цього сам міст перестав функціонувати.

Крім того, він наголосив, що загарбникам на окупованій Херсонщині та Запоріжжі не вдалося на цьому тижні розв’язати свої проблеми з логістикою.

Федоров зазначив, що після того, як сталася “бавовна” на мостах у Чонгарі, окупанти повністю закрили перехід для легкового транспорту і частково для деяких вантажівок. Наразі через ці мости може прямувати лише військова техніка.

Він також зауважив, що зараз всі інші автівки відправляють в об’їзд до міста Армянськ в окупованому Криму. Однак дорога від сімферопольської траси до Армянська – надпогана, тому жителям окупованих територій туди добиратися складно.

Чонгар не функціонує, Армянськ погано працює, тож наразі евакуюватися окупованими Херсонською та Запорізькою областями майже неможливо. Наші жителі опинилися в полоні у Росії, розповів мер Мелітополя.

Вчора, 24 червня, про підрив мосту повідомив у телеграм-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

“Інформація підтверджена. Фото зробити можливості немає, орки всюди оточили територію. Сьогодні у Дніпрорудному партизани відпрацювали міст. В результаті вибуху вибило три опори, важка техніка та озброєння вже не пройде. Цією дорогою орки логістично підтримувати війська на оріховському напрямку. Дякую мужнім землякам. Пізніше обов’язково оприлюднемо ваші імена. Ви справжні Герої!”, написав він.

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