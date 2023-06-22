Завдано удару по Чонгарському мосту на кордоні з Кримом (фото)

По Чонгарському мосту на кордоні з Кримом вночі було завдано удару, рух по ньому закрито.

Як передає НСН про це заявив “гауляйтер” Криму Аксьонов.

“Постраждалих немає. Наразі вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години”, повідомив зрадник.

За іншою інформацією – сталося пошкодження декількох мостів. Колаборант Сальдо каже, що для атаки використовувалися ракети Storm Shadow.

У ЗСУ наразі жодних заяв про це не робили. У мережі поширюють світлини “притомлених” мостів. На них видно значні ушкодження.

Раніше у ГУР пообіцяли, що ніхто з колаборантів “не буде забутим”.

Цілком нормально все відбувається. Всі окупанти, колаборанти, ми багато разів вже казали. Ніхто, скажімо так, забутим не залишиться, наголосив Кирило Буданов.

З кожною “бавовною” зрадники розуміють, що час розплати – усе ближче.

Доповнено. В мережі з’явилось відео прильоту по мосту та відео наслідків.

Ще новини України: Зеленський про контрнаступ: дається нелегко, бо це не кіно