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Завдано удару по Чонгарському мосту на кордоні з Кримом (фото)

Журналіст
по чонгарському мосту
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По Чонгарському мосту на кордоні з Кримом вночі було завдано удару, рух по ньому закрито.

Як передає НСН про це заявив “гауляйтер” Криму Аксьонов.

“Постраждалих немає. Наразі вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години”, повідомив зрадник.

крим. чонгар

завдано удару по чонгарському мосту

чонгарський міст у криму

За іншою інформацією – сталося пошкодження декількох мостів. Колаборант Сальдо каже, що для атаки використовувалися ракети Storm Shadow.

чогар. крим

чонгарській міст

У ЗСУ наразі жодних заяв про це не робили. У мережі поширюють світлини “притомлених” мостів. На них видно значні ушкодження.

Раніше у ГУР пообіцяли, що ніхто з колаборантів “не буде забутим”.

Цілком нормально все відбувається. Всі окупанти, колаборанти, ми багато разів вже казали. Ніхто, скажімо так, забутим не залишиться, наголосив Кирило Буданов.

З кожною “бавовною” зрадники розуміють, що час розплати – усе ближче.

Доповнено. В мережі з’явилось відео прильоту по мосту та відео наслідків.

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