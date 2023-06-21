Зеленський про контрнаступ: дається нелегко, бо це не кіно

«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм. Це не так» – Зеленський про контрнаступ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прогрес контрнаступу України проти вторгнення російських військ є «повільнішим, ніж хотілося б».Але наголосив, що на карту поставлені життя людей.

Про це він заявив в інтервʼю BBC, передає НСН.

«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так […] Чого би дехто не хотів, зокрема спроб тиску на нас, за всієї поваги, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим», сказав Зеленський.

Він наголосив, що українські оборонці вже повернули вісім сіл. Просування давалося нелегко, оскільки 200 тисяч квадратних кілометрів території України було заміновано російськими військами.

Також Зеленський підкреслив необхідність надання Україні гарантій безпеки від НАТО, але сказав, що кінцевою метою є членство в Альянсі.

«[Генсек НАТО Єнс] Столтенберг знає мою позицію. Ми неодноразово їм казали: “Не вибивайте землю з-під наших ніг”», сказав Зеленський.

Український президент знову виступив за те, щоб Україна отримала F-16 американського виробництва, і висловив переконання, що пілоти винищувачів можуть почати навчання вже у серпні, а перші літаки можуть надійти через шість-сім місяців.

Що відомо про український контрнаступ?

Українські військовослужбовці звільнили вже 8 населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках: П’ятихатки, Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове та Нескучне.

Минулого тижня — із 12 до 18 червня — українські війська перебували як у наступі, так і в обороні.

На сході росіяни докладали чимало зусиль, щоб зупинити просування ЗСУ на Бахмутському напрямку — перекинули туди додаткові підрозділи та збільшили кількість обстрілів. Загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилася, але бої тривали. Українські війська просунулись у глибину позицій противника на декількох ділянках.

Окупанти продовжували наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там Україна не втратила жодного метра землі, зазначала Маляр.

На Таврійському напрямку українські військові просунулись углиб позицій противника до 7 кілометрів. Звільнена на півдні площа становить 113 квадратних кілометрів. Активна робота Сил оборони Таврійського напрямку триває.

За минулий тиждень окупанти втратили понад 4600 людей убитими й пораненими. Крім того, ЗСУ взяли в полон понад 80 бійців рф. Також Сили оборони знищили більш як 400 одиниць ворожої техніки й озброєння.

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