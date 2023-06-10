Президент України Володимир Зеленський про контрнаступ: контрнаступальні оборонні дії Сил оборони вже тривають.

Про це він повідомив після зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, цитує «Інтерфакс-Україна», передає НСН.

«З моєї точки зору контрнаступальні оборонні дії проходять в Україні. На якій стадії — я не буду говорити детально. І вважаю, що ми будемо це відчувати», сказав президент.

Він зазначив, що щодня перебуває на зв’язку з командувачами різних напрямків — Сирським, Тарнавським, Москальовим, Наєвим, Залужним.

«Усі зараз налаштовані позитивно. Так путіну і передайте», наголосив глава держави.

І зазначив, що не довіряв би Telegram-каналам та заявам володимира путіна.

«Довіряти треба нашим військовим», запевнив Зеленський.

Що передувало

5 червня Міністерство оборони росії заявило, що Україна почала «великомасштабний наступ» на п’яти ділянках фронту. Тоді російське командування запевняло, що українські війська своїх цілей нібито не досягли. Після цього заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони на деяких напрямках переходять до наступу.

А 9 червня, як передає «Радіо Свобода», про початок українського контрнаступу заявив президент росії володимир путін. За його словами, українські війська нібито «не досягли своєї мети на жодній ділянці», але зберігають «наступальний потенціал».

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що на межі Донецької та Запорізької областей Сили оборони досягли тактичних успіхів.

Також українське командування регулярно звітує про просування у районі Бахмута. Наприклад, 9 червня Сили оборони на Бахмутському напрямку просунулися на відстань до 1,4 кілометра, кажуть в ЗСУ.

Ще новини України: Зеленський зізнався, де перебувають його діти під час війни