ЗСУ наступають на трьох напрямках, в Генічеську заговорили про «евакуацію»: що відбувається на фронті 21 червня

Повномасштабна війна в Україні триває вже чотириста вісімдесят третю добу. Про те, що відбувається на фронті 21 червня і про втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва «Shahed».

Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині.

Загальна ситуація на фронті 21 червня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме:

Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва.

На напрямку Білогорівка – Шипилівка, підрозділи Сил оборони України також вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” у кількості – 33 одиниці, сімома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 та однією крилатою ракетою наземного базування “Іскандер-М” по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних БпЛА “Shahed”.

Крім того ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів по Янжулівці і Леонівці Чернігівської області та Козачій Лопані на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Карповичі Чернігівської області; Кіндратівка, Бруски, Басівка, Локня, Миропільське, Юнаківка, Бачівськ, Степне Сумської області, а також Івашки, Рожковичі, Гур’їв Козачок, Уди, Мар’їно, Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Колодязне Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове на Харківщині.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна – Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаударів по населених пунктах Хромове та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. В той же час, обстріляв Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Гостре, Парасковіївка, Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Сторожеве, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Макарівка Донецької області, Новоданилівка, Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Козацьке, Одраднокам’янка та Херсон. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Нескучне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.

Успіхи ЗСУ

Українські воїни під час наступу ефективно знищують російський десант. Підрозділи зі складу окупаційної 83 десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ російської федерації отримали завдання на висування в район Кліщіївки Донецької області, для того, щоб поміняти на позиціях окупантів із 31 десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат. Під час переходу на першу лінію оборони багато окупантів загинули або були поранені. Поранених російських десантників гелікоптерами евакуювували до Ростова-на-Дону, звідки, через брак місць, загарбників вантажними автомобілями вивезли до Новочеркаська. Лікувальні заклади цього міста також переповнені.

Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву Збройних сил України. Так, у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.

Авіація сил оборони України за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по його зенітно-ракетних комплексах.

Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об’єктів противника.

Загалом українські воїни ліквідували понад 540 російських окупантів, знищили 9 танків, 21 бойових броньованих машин, 32 артилерійських системи, одну РСЗВ, 3 засоби ППО, 35 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 22 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4006 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 7771 (+21) од,

артилерійських систем – 3920 (+32) од,

РСЗВ – 615 (+1) од,

засоби ППО ‒ 375 (+3) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 306 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),

крилаті ракети ‒ 1214 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 539 (+8).

Дані уточнюються.

Новини України: Де ЗСУ наступають, а де обороняються: ситуація на фронті 20 червня