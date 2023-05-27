Потужні вибухи: під Бердянськом ЗСУ влучили у бази відпочинку з окупантами (відео)

Під Бердянськом ЗСУ влучили у бази відпочинку, де розміщувалися окупанти, повідомляє Перший Запорізький, передає НСН.

Сьогодні, 27 травня, сили оборони України вдарили по базам відпочинку в Новопетрівці Бердянського району на Запоріжжі, де розміщувалися російські окупанти.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

За його словами, ударів зазнали бази відпочинку «Хімік» та «Весна», що знаходяться на узбережжі Азовського моря. Російські окупанти використовували їх для розміщення військовослужбовців.

За інформацією Дудукалова, наслідки удару є «дуже серйозними» для окупантів.

У мережі публікують відео, на якому можна почути сирену і потужні вибухи. А на фото видно дим, який здійнявся над місцями прильотів.

Потужні вибухи: під Бердянськом ЗСУ влучили у бази відпочинку (відео)

«Storm Shadow – зброя, яка практично безвідмовно діє і має результати для нашого славетного війська», – зазначив заступник голови Бердянської районної ради і додав: «Я думаю, що останні кілька таких вдалих акцій, і ми можемо рахувати загиблих окупантів вже сотнями, які мінусують наші війська»

Він повідомив, що окупанти відчувають небезпеку, вивозять своє майно, членів родин і намагаються виїхати самі, але співробітники ФСБ випускають не всіх.

Російські пропагандистські ЗМІ у свою чергу повідомляють, мовляв, над містом спрацювало ППО. А стовп диму пояснюють падінням «великого уламку ракети на околиці міста».

Інші пропагандисти взагалі пропонують зовсім інакшу версію та повідомляють про те, що жителя Бердянська нібито чули звуки бойового злагодження підрозділів Збройних сил РФ.

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