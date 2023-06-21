Командування РФ вважає, що Україна спроможна здійснити прорив до окупованого Криму. Росіяни вже почали готуватися до ймовірного наступу України

Росія почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу, вочевидь готуючись до сценарію, що українські військові спробують зайти в Крим.

Про це мовиться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну за 21 червня, повідомляє НСН.

Окупанти продовжили розбудовувати оборону на підступах до Криму

Британські розвідники зазначають, що останніми тижнями російські сили продовжили розбудовувати оборону в тилу, особливо на підступах до окупованого ними Криму.

Оборона окупантів включає протяжну зону оборонних споруд завдовжки 9 кілометрів за 3,5 кілометра на північ від міста Армянськ, на вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю.

Прорив до окупованого Криму – як окупанти готуються до ймовірного наступу України

У розвідці Міноборони Британії констатували, що в Росії вважають, що Україна спроможна до прямого наступу на Крим. При цьому в розвідці підкреслюють важливе значення окупованого Криму для Росії.

“Ці ретельно продумані загородження свідчать, що у командуванні Росії вважають українські сили спроможними до прямого наступу на Крим. Росія продовжує вважати утримання контролю над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом”, – йдеться в огляді розвідки Британії.

Де окупанти готуються до битви з ЗСУ в Криму

Нещодавно журналісти отримали у своє розпорядження нові знімки Planet Labs окупованого Криму. Супутникові знімки свідчать, що російська армія побудувала численні лінії оборони в окупованому Криму.

Оборонні рубежі росіян простягаються від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя.

На супутникових знімках зафіксовано оборонні споруди ворога біля села Філатівка, КПВВ Армянськ, міста Красноперекопськ та у Джанкойському районі.

Російські військові зводять фортифікації впритул до сіл або навіть у самих населених пунктах. Це свідчить про те, що окупанти планують використати кримчан як живий щит.

Через підступну тактику росіян люди в Криму опиняться у небезпеці, якщо на півострові розпочнуться активні бойові дії.

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