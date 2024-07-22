У Криму окупанти демонтують останню церкву ПЦУ. Прокуратура почала кримінальне провадження.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на телеграм-канал Цаплієнка і прокуратуру.

21 липня у Євпаторії окупаційна влада почала демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України. З храму вже зняли купол, розібрали верхню частину церкви.

Митрополит Сімферопольський і Кримський Климент звернувся до Верховної Ради та міжнародною спільнотою з вимогою негайної реакції на спробу знищення присутності українського етносу на півострові. А також попросив президента винести дане питання на РНБО.

Останнє богослужіння у цьому храмі відбулося у 2023 році.

За даним фактом прокуратура АР Крим та міста Севастополя розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного знищення храму Православної Церкви України у Євпаторії за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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