Росіяни масово скасовують тури до Криму – ГУР

Курортний сезон в окупованому Криму летить шкереберть ― росіяни масово скасовують тури до Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України, передають «Новини України – НСН».

Росіяни масово скасовують тури до Криму

Ситуація на території тимчасово окупованого Криму спричинила масове скасування турів для незаконного відпочинку на курортах півострова.

Від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину.

Передусім росіян, які передумали грітися на захоплених кримських узбережжях, тривожить спричинена окупацією складна безпекова ситуація. Зокрема, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота системи ППО загарбників, – кажуть у ГУР

Ще один фактор ризику — вразливий незаконний Керченський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму з росії та використовується москвою для воєнної логістики.

УР МО України нагадує — незаконне відвідування окупованого Криму небезпечне для здоров’я і життя.

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