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ВійнаКрим

Росіяни масово скасовують тури до Криму – ГУР

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Журналіст
Росіяни масово скасовують тури до Криму – ГУР

Курортний сезон в окупованому  Криму летить шкереберть ― росіяни масово скасовують тури до Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України, передають «Новини України – НСН».

Росіяни масово скасовують тури до Криму

Росіяни масово скасовують тури до Криму

Ситуація на території тимчасово окупованого Криму спричинила масове скасування турів для незаконного відпочинку на курортах півострова.

Від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих  путівок у минулому місяці склав понад третину.

Передусім росіян, які передумали грітися на захоплених кримських узбережжях, тривожить спричинена окупацією складна безпекова ситуація. Зокрема, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота системи ППО загарбників, – кажуть у ГУР

Ще один фактор ризику — вразливий  незаконний Керченський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму з росії та використовується москвою для воєнної логістики.

УР МО України нагадує — незаконне відвідування окупованого Криму небезпечне для здоров’я і життя.

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