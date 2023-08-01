Військові російські кораблі просять про евакуацію після «успішного відбиття» атаки в Чорному морі. Перехоплено розмову екіпажу Ка-29 про порятунок моряків рф.

Аудіоперехоплення переговорів публікує видання «Бабель», передає НСН.

Врaнці 1 серпня Міноборони росії повідомило про «безуспішну» aтaку трьох морських дронів нa пaтрульні корaблі Чорноморського флоту «Сергей Котов» і «Вaсилий Быков». Нaпaд стaвся зa 340 кілометрів від Севaстополя і усі дрони були нібито знищені.

Російські «воєнкори» тaкож розповсюдили інформaцію, що серед aтaковaних був контейнеровоз Sparta-IV, який зa дaними Naval News і спостерігaчів возив із Сирії зброю. Зa це його кaпітaну Олексію Терещенку в червні СБУ повідомилa про підозру.

Джерело «Бабеля» в секторі безпеки та оборони повідомило, що зараз російські моряки одного з цих кораблів просять про евакуацію постраждалих, що протирічить заявам про «успішне відбиття» атаки дронів.

За інформацією видання, до евакуації залучено гелікоптери Ка-29, яким наказано доправити тіла загиблих та поранених на територію Чорноморського вищого військово-морського училища Севастополя.

У перехопленій розмові між екіпажами гелікоптерів та береговими авіаційними службами рф передаються поточні координати місцезнаходження кораблів та уточнюється кількість постраждалих.

На момент розмови йдеться щонайменше про одного загиблого і пʼятьох поранених, які потребують термінової евакуації.

Також лунають слова про необхідність присутності під час евакуації санітарного автомобіля та прикордонника для «розмитнення», але чого саме — не уточнюється. Можна припустити, що це вантаж Sparta-IV.

Який саме корабель постраждав від атаки — невідомо.

«Бабель звертає увагу», що росія називає контейнеровоз Sparta-IV цивільним, але джерело каже, що на судні встановлена крупнокаліберна зброя, а на борту є озброєні команди та кадрові військові, що є грубим порушенням міжнародного морського права. Фактично, корабель стає законною військовою ціллю.

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