«Я вас попереджаю!…», – у Чорному морі російський корабель погрожує цивільному судну

У Чорному морі російський корабель погрожує цивільному судну, каже не наближатися до портів України, порушуючи норми міжнародного морського права.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає НСН.

Прикордонники опублікували розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв’язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

Військовий корабель росії спершу питає про національність та вантаж судна, а потім погрожує, аби той не підходив до портів України.

«Для інформації: я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Також перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні», заявляє російський корабель.

У ДПСУ зазначають, що російські військові кораблі продовжують діяти агресивно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права.

Відео. У Чорному морі російський корабель погрожує цивільному судну

Зрив «зернової угоди»

17 липня росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди».

Згодом Міноборони росії заявило, що у зв’язку з припиненням «зернової ініціативи» окупанти з 20 липня будуть розглядати всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, як «потенційні перевізники вантажів військового призначення».

Українське Міноборони дало дзеркальну відповідь і заявило, що всі судна, які рухаються до морських портів рф та тимчасово окупованих українських портів, розглядатимуться як перевізники воєнних вантажів «з усіма відповідними ризиками». Після цього в росії пом’якшили свою заяву: мовляв, збираються оглядати судна, а не атакувати.

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