У Росії зареєстрували рух «Другая Украина». Його очолив Медведчук

У Росії офіційно зареєстрований так званий політичний рух «Другая Украина», який створив обвинувачений у державній зраді колишній лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Новостворену організацію разом із Медведчуком очолив прокремлівський пропагандист колишній український журналіст Денис Жарких.

Про це повідомили журналісти «Схем» (проєкт «Радіо Свобода»), які ознайомилися з даними реєстру юридичних осіб РФ, передає НСН.

Згідно з цими даними, у червні цього року був створений громадський рух «Региональное общественное движение “За развитие гражданского общества “Другая Украина”». Адреса організації — Москва, район Арбат, Карманицький провулок, 9. Там розташований бізнес-центр.

Також «Другая Украина» заявила про інтелектуальну власність на товарні знаки: «Настоящая Украина», «Голос другой Украины» та «Другая Украина».

Відповідно до заявлених видів діяльності, «Другая Украина» — це громадська нерелігійна організація, а не політична партія. А отже вона не може брати участі у виборах до місцевих рад чи до державної думи РФ.

Головою ради руху є сам Віктор Медведчук. А головою виконавчого комітету організації став Денис Жарких — колишній український журналіст, який є політичним коментатором на майданчиках Медведчука щонайменше з 2015 року. А на телеканалі «112 Україна» Жарких був ведучим програми «По суті».

За інформацією джерел «Схем», ексжурналіст перетнув українсько-словацький кордон у вересні 2022 року. Держприкордонслужба не відповіла, на яких підставах дозволила Жарких виїхати з України під час воєнного стану.

Як відзначили журналісти, «Другая Украина» вже почала проводити в Росії публічні антиукраїнські заходи. Зокрема, 19 липня організувала круглий стіл «Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления». Основою для обговорень стала стаття Медведчука «Дві України як нова політична реальність».

Раніше повідомлялося, що до руху» «Другая Украина» долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ й обвинувачені в державній зраді та сепаратизмі політтехнологи.

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