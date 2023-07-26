Рабінович отримав підозру в держзраді

Колишній народний депутат від забороненої політичної партії “Опозиційна платформа – за життя” Вадим Рабінович отримав підозру у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає НСН.

За даними слідства, він розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

“Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України”, пояснили правоохоронці.

Так, екснардепу повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі Рабінович переховується за кордоном.

Що відомо про Рабіновича

Це проросійський українсько-ізраїльський політик і бізнесмен. Рабінович був депутатом Верховної Ради 8-го та 9-го скликань. 2014 року його обрали за списком політичної партії «Опозиційний блок», а з 2016-го він був співголовою партії «Опозиційна платформа — За життя». У 2014 році Рабінович балотувався в президенти України.

У 2021 році тодішній народний депутат оприлюднив на своїй сторінці у Facebook карту України без Криму та з позначками «ДНР» та «ЛНР» (без лапок), однак згодом видалив допис. Через це Офіс генпрокурора відкрив щодо Рабіновича кримінальну справу.

Його позбавили депутатських повноважень у листопаді 2022 року. Перед цим, у липні того ж року, Володимир Зеленський позбавив Рабіновича та ще кількох людей українського громадянства.

Рабінович покинув Україну ще на початку лютого 2022 року — він виїхав до Ізраїлю, де нібито захворів на Covid-19 і через це не зміг повернутися.

У березні 2022-го ДБР провело обшуки у депутатів ОПЗЖ, які «незаконно перетнули або планували перетнути держкордон України». У Рабіновича тоді вилучили три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах.

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