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Слугу Арістова помітили на Мальдівах у 5-зірковому готелі – тепер його хочуть виключити з фракції

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Слугу Арістова помітили на Мальдівах у 5-зірковому готелі – тепер його хочуть виключити з фракції
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Слугу Арістова помітили на Мальдівах у 5-зірковому готелі. Тепер його хочуть виключити з правлячої партії.. Чинний нардеп від «Слуги народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань Нацбезпеки, розвідки і оборони Юрій Арістов був помічений на відпочинку на Мальдівах, передає НСН з посиланням на “Слідство.Інфо“.

Журналісти видання з’ясували, що нардеп відпочивав у Waldorf Astoria Maldives. Це 5-зірковий курорт, розташований “серед білих пісків та кришталево блакитних вод” на найбільшому острові Мальдів. Курорт нараховує 119 вілл для “унікального та незабутнього відпочинку”. В готелі підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем, але вже виселився.

Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. У якій саме віллі відпочивав народний депутат з України – невідомо.

Так виглядає готель Waldorf Astoria Maldives

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готель

Арістов на дзвінок журналістів не відповів, але їм перетелефонувала його прес-секретарка. Вона не відповіла, де перебуває нардеп, та попросила надіслати журналістський запит.

«Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів «Слідства.Інфо» отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви», – пишуть журналісти

Водночас дружина Арістова заявила, що депутат був у Вільнюса, а також що в неї із ним окремі життя. Арістов раніше очолював бюджетний комітет парламенту, та потім став заступником голови оборонного.

Слугу Арістова помітили на Мальдівах у 5 зірковому готелі – тепер його хочуть виключити з партії

Сам Арістов поки не прокоментував ситуацію.

Слугу Арістова, який засвітився на Мальдівах, можуть виключити з правлячої партії

Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що ініціює питання негайного припинення членства у фракції нардепа.

Також Арахамія анонсував розслідування і повідомив, що запросить усі документи на відрядження, щоб перевірити всю інформацію.

У разі підтвердження інформації від Арістова вимагатимуть скласти депутатський мандат.

Слугу Арістова помітили на Мальдівах у 5 зірковому готелі – тепер його хочуть виключити з партії

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