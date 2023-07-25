Слугу Арістова помітили на Мальдівах у 5-зірковому готелі – тепер його хочуть виключити з фракції

Слугу Арістова помітили на Мальдівах у 5-зірковому готелі. Тепер його хочуть виключити з правлячої партії.. Чинний нардеп від «Слуги народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань Нацбезпеки, розвідки і оборони Юрій Арістов був помічений на відпочинку на Мальдівах, передає НСН з посиланням на “Слідство.Інфо“.

Журналісти видання з’ясували, що нардеп відпочивав у Waldorf Astoria Maldives. Це 5-зірковий курорт, розташований “серед білих пісків та кришталево блакитних вод” на найбільшому острові Мальдів. Курорт нараховує 119 вілл для “унікального та незабутнього відпочинку”. В готелі підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем, але вже виселився.

Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. У якій саме віллі відпочивав народний депутат з України – невідомо.

Так виглядає готель Waldorf Astoria Maldives

Арістов на дзвінок журналістів не відповів, але їм перетелефонувала його прес-секретарка. Вона не відповіла, де перебуває нардеп, та попросила надіслати журналістський запит.

«Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів «Слідства.Інфо» отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви», – пишуть журналісти

Водночас дружина Арістова заявила, що депутат був у Вільнюса, а також що в неї із ним окремі життя. Арістов раніше очолював бюджетний комітет парламенту, та потім став заступником голови оборонного.

Сам Арістов поки не прокоментував ситуацію.

Слугу Арістова, який засвітився на Мальдівах, можуть виключити з правлячої партії

Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що ініціює питання негайного припинення членства у фракції нардепа.

Також Арахамія анонсував розслідування і повідомив, що запросить усі документи на відрядження, щоб перевірити всю інформацію.

У разі підтвердження інформації від Арістова вимагатимуть скласти депутатський мандат.

Ще новини України: Відпочинок на Шацьких озерах-2023: лебеді, пончики, сомики, лохина і дивовижно чиста вода (фото)