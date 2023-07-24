Відпочинок на Шацьких озерах-2023: лебеді, пончики, сомики, лохина і дивовижно чиста вода (фото)

Відпочинок на Шацьких озерах-2023 має свої особливості, але в цілому не надто відрізняється від відпочинку тут два чи три роки тому. Адже «у розпорядженні» туриста будуть все ті ж озера з неймовірно чистою водою – в оточенні зелених берегів. А це – найголовніше. НСН розповість, у чому головні плюси відпочинку на Світязі та інших, трохи менших і не таких «розкручених» озерах біля Шацька, які тут ціни на житло і їжу, які розваги і «родзинки».

Пік туристичного сезону на Шацьких озерах припадає на липень і серпень. Хоча відпочивальників тут можна зустріти і у травні, і у червні, і у вересні. Просто другий і третій місяці літа на Волині – найменш дощові, а температура повітря найбільш комфортна для купання і перебування на пляжі. Тож, попереду, є ще як мінімум, один місяць цього літа, аби відвідати Шацьк і його околиці, відпочити душею та тілом, «підзарядивши свої батарейки», які у всіх нас суттєво підсіли через війну.

Відпочинок на Шацьких озерах-2023: які особливості у порівнянні з минулими роками

Перша особливість. У цьому році відпочивальників на Шацьких озерах суттєво більше, ніж у минулому. Але все ж таки значно менше, ніж до початку повномасштабної війни. Сьогодні багатьох все ще лякає близькість Білорусі, хоч вже і не так сильно, як влітку 2022 року. Зазначимо, що фактор близькості білоруського кордону вплинув на доступність місць відпочинку. На деякі озера, що знаходяться найпівнічніше, потрапити зараз неможна. А у лісах навколо тих озер, що доступні, іноді можна побачити таблички «заміновано». Тобто відпочивати можна не скрізь. Втім небезпеки для вас не буде, якщо ви законослухняний громадянин і не будете йти чи їхати туди, куди заборонено.

Ще одна особливість цьогорічного відпочинку – практично повна відсутність розваг із гучною музикою, танцями тощо. Увечері на Світязі тихо, про жодні дискотеки, а особливо до ранку, як було колись, не може йти і мови. Адже, по-перше, діє комендантська година, а по-друге, – не етично гучно розважатися, коли в країні триває така страшна війна, і щодня гинуть наші Захисники та мирні громадяни. При цьому зачинені багато кафе і ресторанчиків навіть вдень.

Можливо, через не дуже велику кількість туристів. А ще не всі туристичні екскурсії, яким славився Світязь раніше, доступні зараз. Наприклад, за одним із номерів телефонів, які ми знайшли у рекламних оголошеннях, нам сказали, що у цьому сезоні немає екскурсій на байдарках і човнах. Причина, вірогідно, – все та ж – близькість кордону, не скрізь можна перебувати цивільним. А от автомобільні екскурсії замовити можна. Також можна просто орендувати катамаран чи човен.

Третя особливість відпочинку на Шацьких озерах влітку 2023 року – стало більше туристів із віддалених областей. Раніше Світязь був таким собі місцевим «морем» для мешканців Волині і Львівщини. Саме вони і складали левову частину відпочивальників тут. А переважна більшість українців обирала Чорне та Азовське моря. Зараз, коли відпочинок на морі для нас закритий, на Світязі частіше можна зустріти представників Київщини, Черкащини, Полтавщини і навіть Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсонщини чи Донбасу. Хтось із них переселився через війну до Західних областей, а хтось їде на Світязь цілеспрямовано здалеку. Тож частіше тут тепер можна почути російську мову.

До речі, у ЗМІ багато пишуть про представників військомату на пляжах. Нашому кореспонденту не довелося їх побачити у місцях масового відпочинку. А от на блокпостах повістки дійсно роздають. Причому зупиняють автомобілі переважно з місцевими номерами. Водіїв з інших областей пропускають одразу після перевірки документів. І відбувається це переважно напередодні вихідних.

«Родзинки» відпочинку на Шацьких озерах

Цілюща вода, дуже багато зелені

Як уже вказувалося вище, головне, що приваблює туристів сюди – це озера з чистою, практично джерельною, дуже м’якою водою. Занурюєшся і фізично відчуваєш її лагідність. Влітку вона приємно тепла. У гарну погоду тут практично скрізь добре видно дно. А воно, до речі, рівне, укрите м’якеньким пісочком, без муляки. Хоча в деяких місцях, за бажанням, можна знайти білу глину. Вона тут цілюща – корисна при хворобах кісток, суглобах і шкіри. До речі, у селі Світязь нам розповіли, що місцеві не п’ють воду з крану, а от з озера – будь ласка. Заходять трохи глибше, набирають і спокійно вживають у їжу – настілки вона чиста.

На берегах озер дуже багато зелені. М’яка травиця, велике різноманіття кущів і дерев.

Волинь взагалі славиться буйною рослинністю. Вікові сосни, берези-велетні, гігантські розлогі шовковиці…

А у житловому секторі можна часто побачити екзотичні дерева.

Рослини тут настілки СКРІЗЬ що навіть на даху закинутої будівлі виріс цілий невеличкий лісок. Дуже символічно, особливо під час війни – дивишся і розумієш: життя переможе і проросте навіть на руїнах, Україна вистоїть.

Щодо глибини озер, то Світять, як відомо – найглибше озеро України. Глибина тут сягає аж 60 метрів. Але на пляжах мілина тягнеться чи не на сотні метрів. Треба досить довго йти, аби дійти до місця, де можна гарно поплавати. Тож Світязь – ідеальний для відпочинку сімей із дітьми. А найпопулярніший пляж тут – Центральний.

Ще багато хто їде на Гряду. Взагалі, озеро велике. На ньому можна знайти місце для відпочинку на будь-який смак. І затишне, віддалене від інфраструктури, – гарне для усамітнення. І схоже на популярні морські курорти – з шезлонгами, парасольками, кафешками, водними атракціонами і розвагами як то – катамарани, човни, сап-дошки тощо…

А ще з ось такими інстаграмними локаціями – дуже популярними серед молоді.

Мабуть, друге за популярністю серед Шацьких озер після Світязя – Пісочне. Воно знаходиться орієнтовно в 10 км від Шацька. Озеро має округлу форму і з усіх боків оточене лісом. Сосни підступають просто до води. При цьому берег піщаний.

Є декілька пляжів з гарною інфраструктурою – зокрема, на території санаторію «Лісова пісня» (тут попросять оплатити 30 гривень з людини за вхід). А також популярний центральний пляж Пісочного – в селі Мельники. До речі, саме Пісочне, хоч і набагато менше за площею, ніж Світязь, більше підходить для любителів поплавати – глибини тут можна дістатися швидше. Дорослі і діти із задоволенням стрибають у воду з пірсів.

Той, хто вже бував у цих місцях, ймовірно чув про прекрасні «білі піски» – дикий пляж на Пісочному серед лісу. Але зараз туди не дістанешся. Проїзд закрито, вас зустрінуть таблички з надписами «міни».

На Шацьких озерах багато птахів. Це просто рай для орнітологів. І ось таких прекрасних білих лебедів з пташенятами можна зустріти прямо на міні-пляжі. Вони майже не бояться людей і залюбки погоджуються на фотосесії.

Світязькі смаколики

Найпопулярніша їжа на Шацьких озерах – це риба, лохина і пончики.

Щодо риби, копчені бички продаються скрізь – і дуже смачні. Вони зовсім не схожі на азовські чи будь-які інші. Тут їх готують за якимось особливим рецептом і називають сомиками. Вартість одного бичка коливається від 10 до 25 гривень. Є, звісно, й інша копчена та в’ялена риба: лящ, окуні, товстолобики тощо. А ще продають печених карасів – вони теж мають особливий смак і зовсім не схожі, якщо чесно, на карасів. «Королем» же рибного ринку на Шацьких озерах вважається вугор. Кожен турист прагне спробувати його, хоча ціни, м’яко кажучи, кусаються. За одну копчену рибину продавці просять близько тисячі гривень. І при цьому, як нам вдалося випадково дізнатися, світязьких вугрів вже немає. Везуть їх сюди здалеку – з Польщі і навіть Китаю. Тож вважати цю рибку стравою місцевої кухні, мабуть, все ж таки не можна.

Лохина – лісова ягода, розповсюджена у західних і північних регіонах України. Дуже корисна і смачна – має кисло-солодкий смак. Її на Шацьких озерах зустрінеш скрізь – на кожному базарчику і просто у продавців вздовж дороги. А ще місцеві носять лохину прямо до котеджів, де живуть відпочивальники. Коштує вона зараз орієнтовно 150 гривень за кілограм.

Так само, скоріш за все, принесуть вам до ранкової кави і легендарні шацькі пончики. Вони досить великі, дуже пухі і солодкі. Бувають з різними начинками: чорницею, вишнею, абрикосом, шоколадом, згущеним молоком. Коштують – 40 гривень за штуку.

Пончики на Шацьких озерах теж усюди і скрізь: на ринку, на пляжах, можна замовити доставку додому, якщо раптом ваші котедж чи базу відпочинку чомусь оминула привітна жіночка з велосипедом…

Як і на морських курортах, на пляжах Світязя носять кукурудзу. А от креветки і раки – чого не зустрічається, того зустрічається. Але мало не біля кожного будиночку висить оголошення «Креветки, раки» – і телефон. Тобто цю традиційну курортну їжу тут можна замовити. Але ціни – космічні.

А ще в селах можна знайти невеличкі приватні сироварні і придбати домашні сири різних видів. Ціна – орієнтовно від 45 гривень за 100 грам. Сири, до речі, у місцевих часто замовляють мешканці сусідньої Польщі та навіть більш віддалених інших країн.

Житло на Шацьких озерах

Житло можна знайти – на будь-який гаманець. Доба проживання буде коштувати від 80 гривень за людину. Це мінімум, а в середньому – 150-250 гривень. Хоча, за бажання, можна знайти житло і за 1000 гривень за добу з людини. Часто відпочивальники, які їдуть на Шацькі озера сім’ями і компаніями, орендують окремі будиночки. Мають власне подвір’я або ділять його з ще декількома родинами. У дворі – альтанки, мангали, дитячі і спортивні майданчики. Часто – є вихід до невеличкого особистого пляжу. Кому не потрібна «атмосфера курорту», може весь час так і відпочивати – фактично «не виходячи з дому».

Ось за цією адресою, наприклад (село Світязь, Лугова 4 – на фото) можна орендувати двоповерховий котедж на 6 осіб за тисячу гривень за добу (за весь будиночок). Військовим передбачено знижки. Є всі перераховані вище «опції».

Місцеві кажуть, що не підвищували цін на житло цього літа, і вартість приблизно така ж як позаминулого і минулого року. Тож відпочити на Шацьких озерах можна цілком бюджетно. До речі, прихильники дикого відпочинку знайдуть тут кемпінги, навіть обладнані певними зручностями – як то душ. Жити у таких таборах можна у наметах або авто.

Аби пізнати усі принади Шацьких озер на Волині, мабуть, буде мало і цілого життя – настільки прекрасний, з точки зору природи, і багатий, з точки зору історії, цей край.

А от щоб закохатися у ці світанки над озером, у ці вікові ліси, цю чисту воду, у цих величних білих лебедів, у цю дивовижну атмосферу лісової казки – вистачить і декількох днів. А потім – мріяти повернутися сюди ще і ще.

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