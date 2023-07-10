Чи можна брати собаку на пляж – які заборони та правила безпеки діють

Брати собаку на пляж озера, річки чи морського узбережжя – можна. Які правила та заборони мають знати власники тварини, щоб не нашкодити оточенню та самій собаці

Що варто знати собачникам про відвідини пляжів разом з тваринками розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Можна брати собаку на пляж чи ні

Брати свого улюбленця на пляж – дуже хороша ідея, особливо, якщо пес любить бігати та плавати. Але веселощі собаки можуть нашкодити іншим людям чи завадити їхньому відпочинку, а ще тварини на сонці та при високих температурах повітря також можуть постраждати.

Перед тим, як йти с собакою на пляж, обов’язково упевніться у тому, що туди пускають з тваринами. Особливо, якщо це пляж біля моря чи у місцевості, яку ви не дуже добре знаєте.

Правила на пляжі

Слідкуйте за собакою на пляжі, аби він не заважав іншим відпочивальникам. Він може бігати мокрими лапами по чужих простирадлах, ганятися за пташками, збивати з ніг дітей та дорослих і голосно гавкати. Якщо ваш вихованець так себе поводить – варто обрати місце на пляжі подалі від людей.

Також слідкуйте за безпекою свого пса – не дозволяйте йому відпливати далеко від берега, не дозволяйте пити воду з водойми чи моря, ховайте його від сонця, аби він не згорів та не перегрівся.

Питну воду обов’язково беріть з собою. Створіть тінь за допомогою тенту чи парасолі, розмістить там мисочку з водою.

Собакам без шерсті чи короткошерстим потрібен сонцезахисний крем, щоб вберегти шкіру від опіків. Обов’язково обирайте такий, який не викликає алергії.

Уникайте креми з оксидом цинку чи параамінобензойною кислотою, бо пес може злизати крем з себе та отруїтися тими отруйними компонентами. Звісно, знайти спеціальний сонцезахисний крем для собаки важко, тому можна використовувати звичайний, дитячий.

Нанесіть його невеликим шаром на поверхню шкіри й прослідкуйте за реакцією. Собакам з короткою шерстю можна намазати найуразливіші місця: вуха, ніс, живіт.

Не забудьте взяти на пляж рушник для вашого песика. Після купання варто промокнути шерсть тварини, щоб вона швидше висохла. У вологій шерсті може утворитися парниковий ефект і вашому улюбленцю буде дуже спекотно, він почне знову рватися до води й поведінка може стати більш неспокійною.

Слідкуйте також за собакою у воді, бо навіть велика та сильна тварина може не справитися з течією чи великими хвилями. Бажано, щоб собака плавала біля берега, разом з господарем. Якщо ви не впевнені у поведінці вашого вихованця – тримайте його у воді на довгому повідцю, щоб за потреби його можна було повернути на сушу.

Не дозволяйте пити воду з водойми

У жодному разі не дозволяйте тварині пити воду з моря, річки чи іншої водойми. Солона вода може викликати симптоми отруєння: пронос, блювоту, слабкість та апатію.

Надлишок солі в організмі може також призвести до запаморочення, сильного зневоднення, порушити роботу нирок.

А вода з озер та річок може бути небезпечною через різні мікроби та інфекції. Якщо бачите, що пес поводиться після води дивно, його самопочуття погіршилося – негайно зверніться за допомогою ветеринара.

У сильну спеку варто відмовитися від прогулянок пляжем чи купання – тварина може обпекти лапи об розпечений пісок. Якщо є певна необхідність – користуйтеся спеціальним захисним кремом для лап або взуттям для тварин.

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