Житель Херсона, родину якого вбили окупанти, пішки дійшов до Одеси разом зі своєю собакою після підриву ГЕС

Житель Херсона, родину якого вбили окупанти, пішки дійшов до Одеси разом зі своєю собакою, коли його будинок затопило після підриву ГЕС. Цю історію розповіла керівник громадської організації “Закон природи” Яна Тітаренко, передає НСН.

За словами Тітаренко, волонтери, які допомагають переселенцям, звернулися до неї та попросили корм та намордник для собаки – німецької вівчарки з Херсона. Вона передала все необхідне, а потім дізналася від колег, що до Одеси цей пес разом з господарем прибули пішки. Це сталося тому, що до евакуаційних автобусів їх не пустили через відсутність у собаки намордника.

Волонтери пояснили, що власник тварини не просив нікого допомогти, бо не мав на це моральних сил.

Його дружину та 5-річну доньку вбило ракетою, яка прилетіла в будинок, але з будинку він не їхав навіть через руйнацію. Він поїхав лише тоді, коли піднялася вода, і громадяни РФ остаточно зруйнували місце, де він колись був щасливий. Не сівши в автобус, він просто пішов…..Він йшов три дні, маючи лише 300 грн на корм для собаки і воду, – розповіла Тітаренко

За її словами, зараз волонтери знайшли чоловіку квартиру, почали відновлювати документи та повністю закрили базові потреби його та тварини. Наразі херсонець та його вівчарка поступово приходять до тями. Як зазначає Тітаренко, вони багато сплять. А на питання «як справи», чоловік відповідає «собака почала їсти».

Пішки дійшов до Одеси разом зі своєю собакою…

Жінка наголошує, що її вразила ця історія відданості та любові, зокрема, як людина відмовилася евакуюватися без свого чотирилапого друга. Наразі собака все, що залишилося у цього чоловіка.

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