На Волині горів студентський гуртожиток: евакуйовано 90 дітей

На Волині горів студентський гуртожиток рано вранці 15 січня. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

На Волині під час пожежі у гуртожитку евакуйовано 90 дітей.

Подія трапилася сьогодні зранку в гуртожитку Шацького лісового коледжу імені В.В. Сулька. Рятувальники оперативно евакуювали сходовою кліткою 90 учнів та ліквідували загорання в сантехнічному приміщенні.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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